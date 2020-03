annonse

Coronaviruset er over oss. Som individer kan vi forsøke å unngå viruset ved god hygiene og ved å holde avstand til andre. Vi kan også forberede oss på å bli eksponert for viruset ved å bygge opp immunforsvaret med sunn mat, hvile, frisk luft, mosjon. Mental helse er også viktig for å forebygge sykdom så alle bør forsøke å tenke positivt og glede seg over livet.

Det har siste uke kommet en strøm av dekreter fra myndighetene med intensjon om å bekjempe viruset. Det er et spørsmål om tiltakene er hensiktsmessige eller om sidekonsekvensene gjør dem kontra-produktive.

Skoler og barnehager stenges også for å unngå spredning. Regjeringen har besluttet at folk så langt som mulig skal bruke hjemmekontor. Men mange er nødt til å møte fysisk på arbeide med ekstra risiko for smitte. I familier der noen er ekstra eksponert, mens andre er pålagt å skjerme seg kunne det vært lurt en periode å unngå og bo under samme tak ved at noen reiste til en hytte. Men nei, vi skal tvinges til å bo under samme tak med unødig eksponering av barn og personell som konsekvens.

Hvis jeg hadde hatt en lungesykdom eller nedsatt immunforsvar ville jeg vurdert nettopp å dra til en hytte for å isolere meg. Endelig er hytta et sted for glede, kanskje særlig for eldre som flytter til hytta i perioder. Tiltaket tar litt av livsgnisten fra mange og gjør dem mer sårbare for viruset.

Beslutningen om å stenge ned reise, restaurant og kulturlivet har tatt levebrødet fra mange. Livet har blitt vanskelig og denne befolkningsgruppen møter smitten mentalt nedbrutt med dårligere immunforsvar. Ikke nok med det. Uten kultur blir livet tristere for alle og vi møter sykdommen med dårligere mental helse.

Strømmen av dekreter gjør det vanskelig for næringslivet og innskrenker folks valgmuligheter til å treffe fornuftige beslutninger. I situasjoner der konsekvensene av forskriftene får åpenbart uheldige utslag er det fristende å la fornuften vinne på bekostning av regjeringens pålegg. Dette igjen vil resultere i økt bruk av politi og militære og også protester og fiendskap fra de som pliktskyldig følger regjeringens bud. Folk blir satt opp imot hverandre og opp imot statsmakten. Den gjensidige tilliten synker. Vi kan tenke oss at protester eller skadevirkninger av tiltak blir dekket av sensur. Vi ser at militæret settes inn mot befolkningen. Vi ser at seddelpressen går. En kjede av hendelser som er langt alvorligere og langvarige enn viruset kan settes i gang.

Mange vil bli syke de neste månedene og det blir vanskelig. Men i denne situasjonen er det viktig at næringslivet får produsere varer mest mulig uhindret. Det er viktig at myndighetene lager færrest mulig hindringer for at vi kan ta vare på hverandre slik vi finner best. Det er viktig at myndighetene formulerer færrest mulig dekreter som gjør borgerne til kriminelle eller fiender. Endelig er det viktig at livet går videre og at myndighetene ikke stenger ned alt vi vanligvis gleder oss over. Vi vil trenge pauser fra elendigheten.