Norges Fotballforbund (NFF) mener fotballoverganger må forbys så lenge tiltakene mot spredning av koronaviruset vedvarer.

Mandag opplyser forbundet på egne nettsider at det har sendt brev til Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) i sakens anledning.

Bakgrunnen for ønsket om overgangsstopp er frykt for at spillere som er attraktive salgsobjekter skal forsvinne gratis fra sine klubber i kamppausen koronaviruset har ledet til.

Fotballforbundet påpeker at slik regelverket er nå, står en spiller fritt til å velge ny klubb 14 dager etter at en spiller har blitt permittert. Det kan gi uheldige utslag i den situasjonen som nå har oppstått, mener NFF.

Fotballen i særposisjon

I norsk fotball er faren for permitteringer akutt.

– Fotballen står i en særposisjon ved at spilleroverganger er en viktig del av inntektsgrunnlaget til klubbene. NFF har derfor sendt brev til Fifa, der vi ber de forby spilleroverganger så lenge koronatiltakene vedvarer, sier fotballpresident Terje Svendsen.

NFF er i dialog med Norsk Toppfotball, Toppfotball Kvinner og NISO om spørsmålene knyttet til spillerkontrakter, permitteringer og overganger. Fotballpresidenten mener samtidig at det er helt avgjørende at Fifa også kommer på banen i saken.

NFF har videre regnet på hvor store tap koronatiltakene og den stansede kampaktiviteten vil påføre norsk fotball i månedene som kommer. De økonomiske konsekvensene merkes i mars, men vil ifølge forbundet «være på et helt annet nivå» i april. Da er seriespillet i gang.

Et foreløpig estimat skal vise at NFF og toppklubbene bare i mars har tapt 50 millioner kroner.

Avklaringer tirsdag

Tirsdag holdes et stort digitalt møte i regi av Det europeiske fotballforbundet (Uefa). Der håper fotballpresidenten på klare svar både rundt sommerens EM-sluttspill og andre viktige problemstillinger rundt kampen mot koronaviruset.

– Det er avgjørende at vi kommer ut av møtet med klare svar på hva som skjer med mesterskap, E-cup og seriespill fremover. Jo før vi får svar, jo bedre er grunnlaget for å treffe gode beslutninger for fotballen på kort og lang sikt, sier Svendsen.