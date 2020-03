annonse

Norsk idrett ber Kulturdepartementet om en tiltakspakke som følge av ringvirkningene av koronaviruset.

I en pressemelding sendt mandag skriver Norges idrettsforbund at de har et estimert direkte likviditetstap på 500 millioner kroner i perioden 5.- til 31. mars.

De skriver at dette tapet er særskilt relatert til avlyste idrettsarrangementer.

– Idrettslagene møter store inntektsreduksjoner uten at det er mulig å kompensere dette med reduserte kostnader. På bakgrunn av den vanskelige situasjonen har Norges idrettsforbund i samråd med Kulturdepartementet kommet med en tydelig beskrivelse av den alvorlige situasjonen og foreslått en rekke nødvendige strakstiltak for å opprettholde god aktivitet på lengre sikt, sier idrettspresident Berit Kjøll i pressemeldingen.

Norges idrettsforbund mener det er av avgjørende betydning at ikke de økonomiske virkningene av krisen gjør at den økonomiske barrieren for lokalidretten øker på sikt.

Generalsekretær i Norges idrettsforbund, Karen Kvalevåg, sier at NIF har igangsatt arbeidet med å estimere den økonomiske situasjonen i norsk idrett.

– På vegne av norsk idrett har vi derfor bedt om en statlig tiltakspakke for økonomisk kompensasjon av de kostnadene som hele idrettsbevegelsen, og i særdeleshet lokalidretten, blir påført som følge av at all organisert idrett nå er opphørt, sier Kvalevåg.

