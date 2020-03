annonse

1.081 ansatte ved Oslo universitetssykehus er i karantene på grunn av enten nærkontakt med en koronasmittet eller reise i utlandet.

Det skriver sykehuset i en pressemelding søndag.

Det betyr at siden fredag har over 400 ansatte ved Oslo universitetssykehus, som omfatter Aker sykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål sykehus, blitt satt i karantene. Da opplyste sykehuset at litt over 600 ansatte var i karantene.

Totalt jobber om lag 23.000 personer ved sykehuset.

14 ansatte ved sykehuset er smittet.

– Det store antallet ansatte i karantene utgjør en stor utfordring for driften av sykehuset og vår evne til å yte forsvarlig helsehjelp. Vi må regne med at antallet ansatte som er smittet eller i karantene, vil stige, sier administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth.