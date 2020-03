annonse

Fra tirsdag må personer som kommer til Norge fra Sverige og Finland, også i karantene. Forskriftsendringen har ikke tilbakevirkende kraft.

Tidligere har disse landene vært unntatt karantenereglene for personer som kommer til Norge fra utlandet.

I ekstraordinært statsråd søndag ble det innført karanteneplikt for alle som ankommer Norge.

Det betyr at reisende fra Sverige og Finland som kommer til Norge 17. mars eller senere, skal i karantene dersom de ønsker å oppholde seg i Norge, skriver regjeringen i en pressemelding.

Forskriften gis ikke tilbakevirkende kraft til 27. februar for reisende fra Sverige og Finland slik den gjør for personer som kommer reisende fra andre land.

Personer som blant annet i arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland, er unntatt fra karanteneplikt.

Personer som kommer til Norge, må i karantene i 14 dager. Det gjelder selv om man ikke har symptomer på koronavirus.

Fakta om nye koronatiltak i helgen

Dette er regjeringens tiltak mot koronasmitte som statsminister Erna Solberg (H) la fram lørdag 14. mars, i tillegg til flere nye tiltak søndag 15. mars.

1. Fra klokken 8 mandag stoppes passasjertrafikken ved alle flyplasser og havner i Norge. Det blir utstrakt kontroll langs grensene. Alle nordmenn som er ute, skal få komme hjem.

Justisdepartementet presiserte sent lørdag kveld at flyplassene ikke blir helt stengt. Det vil fastsettes unntak for EØS-borgere og deres familiemedlemmer som bor i Norge. Det legges opp til unntak også for EØS-borgere som jobber i Norge.

Avinor presiserer dessuten at innenrikstrafikken skal gå som normalt.

All varetransport går som normalt på vei, bane, sjø og i luft. Flyplasser, havner og grenseoverganger holdes åpne for import og eksport. Alle tollsteder opprettholder så langt mulig normal drift.

2. Det blir utløst beredskapsressurser, herunder personell både fra Heimevernet og Sivilforsvaret, for å bistå med å gjennomføre tiltakene, blant annet grensekontrollene, ivaretakelse av samfunnskritiske funksjoner, blant annet på flyplassene.

3. Regjeringen er i dialog med Norwegian og SAS for å diskutere om de kan hjelpe til å frakte smittevernsutstyr fra Kina.

4. Utenriksdepartementet (UD) fraråder reiser til utlandet som ikke er strengt nødvendige. Dette gjelder i første omgang fra 14. mars til 14. april.

5. Regjeringen har vedtatt en forskrift som gjør det mulig å tvinge folk hjem fra hytter som er i andre kommuner enn hjemkommunen. Den kan tre i kraft hvis folk ikke følger myndighetenes anbefaling om å reise hjem. Om nødvendig vil Sivilforsvaret bli brukt til å oppsøke folk på hyttene og minne dem om at de må reise hjem.

7. Regjeringen har vedtatt å bortvise utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge av hensyn til folkehelsen.

8. Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av en ny forskrift om karantene, isolasjon og hjemmel til forbud mot opphold på fritidseiendom straffes med bøter eller fengsel inntil seks måneder.

9. Personer som kommer til Norge fra Sverige og Finland fra tirsdag 17. mars, må også i karantene. Det har fram til nå vært gjort unntak for disse landene, og det blir fortsatt gjort unntak for dem som jobber på norsk eller svensk side.

