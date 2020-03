annonse

Oslo kommune setter opp et eget fly onsdag for å returnere en gruppe bostedsløse rumenere tilbake til Romania.

Mange av de tilreisende bostedsløs rumenerne som oppholder seg i Oslo, skal ha gitt uttrykk for at de ønsket å reise hjem, ifølge Oslo kommune.

Søndag kjørte den første gruppen på 63 personer buss til hjemlandet. På grunn av stengte grenser i Europa er ikke buss lenger et alternativ for de 140 som er igjen i Oslo.

Kommunen mener derfor det beste alternativet er å sette opp et eget fly som går direkte til Romania onsdag.

– De tilreisende er engstelige for smitte, både for seg selv og for familien som mange har etterlatt i hjemlandet. Samtidig er vi avhengig av at de som oppholder seg i Oslo kommune enkelt kan forholde seg til tiltakene vi nå har innført, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).