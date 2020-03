annonse

For tre år siden ble et krav om at ikke-vestlige må ha bodd i Norge i minst fem år for å motta kontantstøtte. Hensikten var å få innvandrerkvinner i arbeid. Men sysselsetningen har ikke økt. Det viser en ny rapport fra NAV.

Forsker Ivar Lima sier til Dagsavisen at resultatet var overraskende. Fordi sysselsetningen blant innvandrerkvinner gikk ned da kontantstøtten ble innført. I dag er 67 prosent av innvandrerkvinnene uten arbeid før fødsel.

– Hovedårsaken til det, er ikke at de mottar kontantstøtte, men skyldes en rekke andre faktorer, som at de ikke behersker norsk godt nok og at de ikke har den kompetansen som er etterspurt i arbeidsmarkedet. Kulturforskjeller kan også ha noe å si, ved at flere fra denne gruppen ønsker å være lenger hjemme med barna, sier Lima.

Uten kontantstøtte, økt barnefattigdom

En rapport fra SSB viser at barn som vokser opp i familier med lav inntekt er økende. Lima antar at frafall av kontantstøtte kan ha en sammenheng med det.

– For en gruppe der sysselsettingsgraden er lav i utgangspunktet, vil det å miste kontantstøtten føre til dårligere økonomi. Så det kan ha en viss effekt.