annonse

annonse

Ikke alle er like bekymret for det smittsomme koronaviruset som har rammet Norge og Europa.

Tidligere miljøminister Erik Solheim, som også har vært leder for FNs miljøprogram og assisterende generalsekretær i FN fra 2016 til 2018, skriver i et Twitter-innlegg at konsekvensene koronaviruset har for samfunnet gir grunn til optimisme.

– Kan viruset skape et vendepunkt i kampen mot klimaendringer? Koronaviruset gjør ting klimaaktivistene lenge har ønsket seg, slår Solheim fast i Twitter-innlegget.

annonse

Reasons for long term optimism!

Can the virus 🦠 create a turning point in the fight against climate change?

The coronavirus is doing things that the climate activists 🌎 have been long wishing for.… Brilliant @KavehMadani!… pic.twitter.com/D4oGJdHEEx — Erik Solheim (@ErikSolheim) March 17, 2020

Den raske spredningen av koronaviruset har ledet til at mange land har lagt restriksjoner på bevegelse, samt stengt skoler og andre institusjoner, mens de som har mulighet til det jobber hjemmefra. Dette har medført en nedgang i CO2-utslipp, noe den iranske professoren Kaveh Madani tar opp i et eget Twitter-innlegg.

Data from @NASA and @ESA pollution monitoring satellites suggest that nitrogen dioxide (NO2) levels have dropped by 28% in Tehran from last year, after the #coronavirus outbreak, most likely due to less traffic in Iran’s busy capital. pic.twitter.com/VrCEjPYTPV — Kaveh Madani | کاوه مدنی (@KavehMadani) March 17, 2020

Les også: Seksjonslege: Er du forkjølet, gå ut ifra at det kan være korona

annonse

Krasse reaksjoner

Erik Solheim får så hatten passer i motsvar på sin Twitter-post. Noen påpeker at klimaet ikke skal ha hatt godt av at Solheim fløy verden rundt i businessklasse, da han hadde sin toppjobb i FN.

Under følger et utvalg av kommentarene.

– Jeg tror kanskje at det at FN tok fra deg muligheten til å fly som en tulling rundt på første klasse gjorde mer for klimaet enn Korona-viruset.

– Seriøst? Gå og søk hjelp.

annonse

– Lett å være klimaentusiast når man er privilegert, og ikke i en risikogruppe. Dette syns jeg var stygt.

– Er du på dagsfylla?

Ja da bør det være klart for alle hva klimaaktivistene faktisk ønsker å oppnå. Død over eldre og de med dårlig immunforsvar. Børskollaps, arbeidsledighet, økonomisk krise og statlig styring over folks liv og virke. Hvor lenge kan den norske stat subsidiere et innesperret folk? — Onkel Erik (@0nk3l1) March 17, 2020

«Guds gave»

Solheim er ikke alene om å være positivt innstilt til konsekvensen av koronaviruset. Nylig rapporterte Resett at en svensk journalist, fra statskanalen SVT, omtalte koronaviruset som «guds gave», i et innlegg på sin Twitter-profil.

Journalisten begrunnet dette med at «gamlinger» ville dø av viruset, slik at deres leiligheter blir ledige for andre.