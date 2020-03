annonse

annonse

Fem ansatte i hjemmesykepleien i Bergen har testet positivt på koronaviruset. 177 ansatte er satt i karantene.

Den første smittede fikk påvist koronaviruset i helgen som var, skriver TV 2.

Også pasienter i hjemmetjenesten i Bergen har fått påvist koronaviruset.

annonse

Direktør Berit Breistein i etat for hjemmebaserte tjenester i Bergen forteller at et fåtall brukere nå ikke lenger ønsker at hjemmesykepleiere kommer på besøk.

– Men dette er pasienter eller brukere som ikke har så mye hjelp i utgangspunktet. Vi må uansett møte den enkelte og trygge de og informere de, sier Breistein.