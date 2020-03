annonse

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av koronautbruddet, opplyser kunnskapsminister Guri Melby (V).

Barnehagene og skolene er foreløpig stengt mellom 12. og 26. mars på grunn av virusutbruddet. Perioden kan bli forlenget.

Dette har økonomiske konsekvenser for både barnehager og foreldre, men nå har regjeringen bestemt at foreldre skal slippe å betale, og at barnehagene skal få dekket bortfallet av foreldrebetaling.

Barnehagene skal videre få utbetalt det vanlige tilskuddet fra kommunen.

– Dette vil gi barnehagene og SFO i offentlige skoler økonomiske rammevilkår som er stabile, og jeg forventer at vi unngår permitteringer. Dersom noen barnehager likevel skulle permittere ansatte, vil kompensasjon og tilskudd bli avkortet, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Tiltaket vil koste regjeringen rundt 1 milliard kroner i måneden så lenge barnehagene og skolene er stengt, opplyser Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Til tross for stengte barnehager og skoler har skole- og barnehageeiere ansvar for å gi et tilbud til barn som har foreldre som har jobber som er definert som kritiske samfunnsfunksjoner.

