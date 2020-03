annonse

Jeg sitter her å tenker grundig og dypt. Norge og resten av verden er i krise og det er unntakstilstand grunnet coronaviruset.

Jeg ser rundt i media, og på sosiale medier, hvordan folk viser omsorg for hverandre. Resturanter deler ut maten de ikke kan bruke, pga akutte restriksjoner. Folk hjelper naboer, noen passer barn til de som MÅ på jobb, når skoler og barnehager er stengt.

Jeg ser ekstremt mange som gjør en fantastisk jobb i denne krisen. Andre kjører ut mat til innbyggere som sitter i karantene/isolasjon. Frivillige melder seg til hjelpe i organisasjoner, sykehus og der det trengs. Dette er bare helt fantastisk og viser at dugnadsviljen til det norske folk er i verdensklasse.

Når denne krisen er over eller blir litt lettere, så må vi politikere på tvers av politiske skillelinjer, gi handlekraft tilbake til våre innbyggere, bedrifter, og de som er permitterte. Det er mange mennesker i Norge som nå trenger hjelp og støtte i en vanskelig tid.

Politikerne må også bidra

Nå må også vi politikere vise gjennom politisk handlekraft at vi alle kjemper samme sak: for et godt og trygt Norge. Jeg ønsker alle mine medmennesker alt godt i disse vanskelige tider. Så håper jeg at vi alle er flinke til å følge rådene og retningslinjer som måtte komme fra fagmyndighetene fremover, slik at vi sammen komme oss gjennom denne corona-krisen.

Jeg kan love at jeg skal gjøre mitt for at flest mulig får den hjelp de trenger, både nå og etter krisen. Takk til dere alle for den frivillige innsatsen, takk for godheten dere sprer gjennom det dere gjør. Hva skulle vi gjort uten alle dere frivillige? Dere gjør en fantastisk viktig og god jobb.

For uten frivilligheten så stopper Norge!

NOK EN GANG,TUSEN TAKK!