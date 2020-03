annonse

annonse

Lørdag ble 7.000 personer i Italia stoppet for å ha brutt karantenen. Sør i landet har det oppstått nye smitteutbrudd.

Fem steder i regionen Campania, der Napoli er største by, har det oppstått konsentrerte smitteutbrudd. Regionpresident Vicenzo De Luca sier det delvis skyldes at personer har reist dit fra Nord-Italia uten å bli sjekket.

Han sier også at flere bryter karantenebestemmelsene. I Campania har en kjent predikant ved to religiøse sammenkomster latt de fremmøtte drikke av samme beger.

annonse

– Mangelen på ansvarsfølelse er opprørende og har ført til at et titall er smittet, at fire kommuner er satt i karantene og at et titall personer må undersøkes nærmere, sier De Luca ifølge TV-kanalen SKY TG24.

De Luca sier «uansvarlig opptreden» vil bli straffet strengere. Han vil begynne med dem man vet har brutt karantenen. Å gå ut uten gyldig grunn kan gi bøter på opptil 200 euro og tre måneders fengsel, påpeker han.

– Den som burde isolert seg, men ikke har gjort det, har satt andres liv i fare. Det er det som skjedde med meg, sier en kvinne som ligger i respirator på grunn av noen som brøt reglene