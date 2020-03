annonse

Når skoler og barnehager er stengt, får barn som er utsatt for vold hjemme det enda verre, sier justisminister Monica Mæland (H), som ber alle voksne følge med.

– Det er viktig å huske at når skoler og barnehager er stengt, finnes det barn som får en vondere hverdag. Barn som opplever fysisk eller psykisk vold i hjemmet, eller annen omsorgssvikt. Alle vi voksenpersoner må følge litt med, sa Mæland da hun orienterte pressen tirsdag ettermiddag.

Hun opplyste at hun hadde hatt samtaler med barneombud Inga Bejer Engh tirsdag, og minnet om at kommunene har ansvar for disse barna og skal sørge for et godt samarbeid mellom barnehage, skole og barnevern.

annonse

Taushetsplikten skal ikke hindre barn som har det vanskelig i å få hjelp, understreket hun.

Justisministeren minnet også om at det er viktig at lærerne har kontakt med elevene sine, selv om de ikke er på skolen.

– For noen barn er læreren den eneste trygge voksenpersonen de har i sin nærhet, påpekte hun