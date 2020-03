annonse

Det er fortsatt ikke forbudt å oppholde seg på hytta, ifølge advokat John Christian Elden.

I helgen vedtok regjeringen, med statsmininsteren Erna Solberg i spissen, en ny forskrift som forbyr folk å være på en hytte i en annen kommune enn der de bor.

– Alle nå må følge den sterke anmodningen fra statsministeren om å pakke sakene sine og reise hjem. Hvis de ikke gjør det, vil vi forby dem å oppholde seg på hytta, fortalte helseminister Bent Høie til NRK.

Høie gikk enda lenger i sitt hytteforbud på NRK Dagsrevyen søndag. Der uttalte han at regjeringen ville innføre en ny lov som vil gjøre det forbudt å være på hytta hvis ikke folk lyttet til myndighetene.

En slik lov vil gjøre det mulig for politiet å arrestere de som oppholder seg ulovlig på hyttene.

Fake news

Nå melder NRK at det forbudt å være på hytta.

«Forbudet mot å oppholde seg på hytta er vedtatt og gjelder fra klokken 13.00 i dag. Ordfører i Vinje, Jon Rikard Kleven, sier han har vært i kontakt med politiet i dag, og forteller at politiet kommer til å patruljere hyttefletene i morgen», skriver NRK.

Kjendisadvokat John Christian Elden reagerer på NRKs oppslag.

– Dette er feilinformasjon fra NRK. Hytteforbud er ikke iverksatt ennå, men kan snart bli om ikke frivillighet og råd fungere, skriver han.

Dette er feilinformasjon fra @NRKno. Hytteforbud er ikke iverksatt ennå, men kan snart bli om ikke frivillighet og råd fungerer. https://t.co/MUFxJj3DEa — John Christian Elden (@jcelden) March 16, 2020

Hatet mot hyttefolket

De siste dagene har hyttefolket blitt heftig diskutert på sosiale medier, og spesielt på twitter har man hyllet myndighetenes kamp mot å få folk bort fra hyttene. De som har oppholdt seg på hytta har også blitt grovt hetset.

En av de som har reagert er mediepersonlighet Elin Ørjasæter.

– Litt overrasket over hatet mot hyttefolk her inne. Er det ikke bedre at f.eks familier til helsepersonell drar på hytta, enn at de er hjemme og smitter? Og hvor sjokkerende var det at folk søker til hytta og naturen når de er usikre? Det er jo nordmenns sjel, det, skrev hun på twitter.

Litt overrasket over hatet mot hyttefolk her inne. Er det ikke bedre at f.eks familier til helsepersonell drar på hytta, enn at de er hjemme og smitter? Og hvor sjokkerende var det at folk søker til hytta og naturen når de er usikre? Det er jo nordmenns sjel, det. — Orjas62 (@Orjas62) March 15, 2020