Antallet døde som følge av koronaviruset i Italia, passerte tirsdag 2.500. Men viruset sprer seg nå tilsynelatende saktere enn før.

31.506 mennesker har fått påvist smitte i Italia, og tallet på døde ble tirsdag oppjustert med 345 til 2.503. Det er en økning på 16 prosent det siste døgnet.

Dødsraten blant dem som har fått påvist smitte i Italia, er på nærmere 8 prosent, det høyeste i noe land.

12,6 prosent flere fikk påvist smitte det siste døgnet, men det er langt færre enn i forrige uke da andelen økte med mellom 17 og 21 prosent daglig.

Dette blir sett på med forsiktig optimisme.

Sprer seg saktere

– Vi har notert oss at viruset nå sprer seg saktere, sier lederen for det italienske sivilforsvaret, Angelo Borrelli.

2.060 koronasmittede pasienter fikk tirsdag intensivbehandling ved italienske sykehus, og dette var en økning på 11 prosent fra dagen før.

– Dette er i tråd med trenden vi har opplevd den siste tiden, sier Borrelli, som anslår at det i neste uke vil være mulig å verifisere om myndighetenes tiltak for å begrense smittespredning har hatt noen effekt.

Eksperter advarer

– Man kan ikke forutse når toppen nås, sier Antonello Maruotti, som er professor i statistikk ved Lumsa-universitetet i Roma.

Maruotti er med i en gruppe forskere, Stat-Group19, som har publisert ganske treffende prognoser for hvordan virusutbruddet vil utvikle seg dag for dag.

Stat-Group19 anslår i sin siste prognose at antallet smittede vil komme opp i 44.599 torsdag.

En intern rapport utarbeidet for den italienske regjeringen, som ble lekket i forrige uke, anslo at smittetoppen kunne komme alt onsdag denne uka, og at antallet smittede kan stige til 92.000 i slutten av april. Eksperter mener imidlertid at den prognosen er altfor optimistisk.

Stanses av politiet

Italienske myndigheter innførte 10. mars tilnærmet portforbud og forbyr innbyggerne å forlate sine hjem så sant det ikke er for å gå på jobben, handle mat eller utføre andre livsnødvendige ærend.

Politiet har fått mandat til å stanse folk vilkårlig for å undersøke hvor de er på vei.

Ifølge det italienske innenriksdepartementet ble 832.000 mennesker stanset fra onsdag i forrige uke til mandag, og over 36.000 av dem er siktet for brudd på karantenereglene.