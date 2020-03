annonse

annonse

Coronaviruset covid-19 er i ferd med å bli et våpen i den geopolitiske maktkampen i Midtøsten.

Tidligere i mars ble 77 av 165 passasjerer på et fly fra Iran til Bahrain testet positive for coronaviruset. Dette var neppe tilfeldig, hevder Bahrains innenriksminister, general Sheikh Rashid bin Abdulla Al Khalifa.

Han anklager de religiøse lederne i Iran for «biologisk aggresjon», og en forbrytelse mot internasjonal lov, skriver Berlingske.

annonse

– Med en slik opptreden har Iran tillatt sykdommen å spre seg ut av landet, og etter min oppfatning er dette en form for biologisk aggresjon som er kriminelt i henhold til internasjonal lov, skrev Al Khalifa på Twitter.

Amir Abdollahian er assistenten til den iranske parlamentslederen, og svarte med å gi USA skylden:

– Amerika, som styrer Bahrain ved hjelp av sin «Fifth Fleet», er en viktig årsak til biologisk krigføring og benektet i starten at coronaviruset eksisterte.

Også Irans religiøse overhode antyder at det kan dreie seg om et biologisk angrep:

annonse

Since there is some evidence that this may be a ‘#BiologicalAttack,’ the establishment of this Base in the Armed Forces for confronting the #Coronavirus may also be regarded as a biological defense exercise & add to our national sovereignty & power. /3 — Khamenei.ir (@khamenei_ir) March 12, 2020

Saudi-Arabia er sunnimuslimsk, men har en minoritet av sjiamuslimer som reiser på besøk til ulike helligdommer i Iran. Nå anklager Saudi-Arabia Iran for å opptre skjødesløst ved å tillate saudiere innreise til landet. Iran undergraver de globale bestrebelsene på å bekjempe corona, skrev Saudi Gazette 10. mars.

Samtidig har Iran latt være å stemple passene, slik at andre lands myndigheter ikke kan vite at reisende har vært i Iran. Men en talsmann for utenriksdepartementet i Iran benekter at denne praksisen har noe som helst tilknytning til coronaviruset.

Mørketall

Det amerikanske magasinet The Atlantic har gjort forsøk på å beregne mørketallene for antall smittede i Iran. De antyder at det reelle antallet kan være mellom en halv million og to millioner. Det offisielle tallet er 16. mars litt under 15.000, med 853 dødsfall. Irans president Hassan Rouhani mener ifølge Al Jazeera at kampen mot viruset blir hindret av USAs sanksjoner.

annonse

Mørketall er selvsagt et internasjonalt fenomen, slik Medium har beskrevet. Men at mørketallene er en bevisst politisk strategi, er noe annet enn at myndigheter ikke har kapasitet til å teste alle innbyggere, og at mange er bærere av viruset uten særlige symptomer.

Det er mye som tyder på at iranske myndigheter lyver for sin egen befolkning og verden. Et eksempel: Bare to dager etter at det første tilfellet av coronasmitte i Iran ble kjent, var det igangsatt store utgravninger på en gravplass utenfor Qom:

Qom, like elsewhere in Iran, is grappling with a surge in coronavirus cases. Iranian authorities began digging a pair of trenches for victims days after the government disclosed the initial outbreak. Together their lengths are that of a football field. https://t.co/ALymGiqZVx — Dalton Bennett (@DDaltonBennett) March 12, 2020

På dette tidspunktet var det ifølge myndighetene kun noen få dødsfall og noen få hundre smittede. Hvorfor forberedes da massegraver?

To uker etter det første offisielle tilfellet var hele 8 prosent 23 medlemmer av det iranske parlamentet smittet, åtte prosent av denne privilegerte populasjonen. Atlantic spekulerer: Hva er egentlig sjansene for at politikere på aller høyeste nivå er mer utsatt for smitte enn resten av befolkningen?

Hvis 8 prosent av befolkningen i Iran er smittet, snakker vi om over 6 millioner mennesker.

Siden artikkelen ble skrevet er visepresidenten og tre statsråder også smittet, og minst tre politikere er døde.

Les også: Religiøse iranere setter sin lit til Allah, frykter ikke coronaviruset

annonse

Ayatollah Khamenei beordret fredag 13. mars hæren inn i kampen mot corona. Ifølge det private men semi-offisielle nyhetsbyrået Tasnim News vil landets sikkerhetsstyrker sørge for å rydde gater, forretningen og veier for sivile.

Alle blir bedt om å bli hjemme for å forsvare landet mot det Khamenei kaller et «biologisk angrep».