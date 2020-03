annonse

annonse

Hashem Abedi (22), broren til Salman Abedi, selvmordsbomberen som drepte 22 mennesker under en konsert med Ariana Grande i Manchester, 22. mai 2017, er dømt som medskyldig. Han kommer med stor sannsynlighet til å sitte i fengsel resten av livet.

Selv om Hashem Abedi var i Libya da broren utførte terrorangrepet, har en jury på elleve funnet ham like skyldig som broren. Hashem Abedi var arkitekten bak den grusomme terroren. Han skaffet materialet til bomben og satte den sammen. Terroren planla han med broren. Selve terrorangrepet ble utført av Salman Abedi, men juryen fant Hashem Abedi like skyldig.

Les også: Kritikk av manglende overvåking av Manchester-angriper

annonse

Under rettssaken, som varte i syv uker, viste Hashem Abedi ingen tegn til å ville forsvare seg. Han holdt seg vekke fra rettssaken så mye han kunne. Han viste heller ingen anger. I avhør med politiet mente han seg først uskyldig og villig til å hjelpe politiet i etterforskningen, men etter en stund nektet han å svare på flere spørsmål.

Over 1000 mennesker ble skadet av terroristen. Så mange som 670 sliter med alvorlige psykologiske ettervirkninger.

Politinspektør Simon Barraclough, beskriver ham som en mann blottet for emosjoner og anger. Han sier at Hashem Abedi ikke har klart å gi noen som helst forklaring på hvorfor han var involvert i terrorangrepet. Han understreker også at Abedi ikke gadd å møte opp i retten. At han virket totalt uinteressert i å gi noe svar til alle pårørende etter terroren. Barraclough understreker at Hashem Abedi er like ansvarlig for den monstrøse terroren som den døde broren. Han mener måten Abedi oppførte seg på siden han landet på britisk jord viste oppførselen til en fullblods syk jihadist. Det er en oppgitt og nedtrykt sjefsinspektør som snakker med lokalavisen i Manchester.