Landbrukets matproduksjon går foreløpig som normalt tross koronautbruddet.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) hadde tirsdag samtaler med sentrale aktører i landbruket samt Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Landbruksdirektoratet.

– Jeg fikk en god orientering om status og samtidig forsikringer om at per nå går all matproduksjon som normalt. Det er full beredskap i verdikjeden og alle følger opp rådene og påleggene som helsemyndighetene har gitt, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Mange virksomheter er avhengig av sesongarbeidere fra utlandet – spesielt grøntsektoren. Det har kommet en rekke bekymringsmeldinger over hvordan man skal håndtere produksjonen utover året dersom disse uteblir.

– Dette er en situasjon vi tar på det største alvor, sier Bollestad.

Matsektoren tok også opp problemet med at enkelte kommuner har innført egne regler for transport av personer og varer over kommunegrensen.