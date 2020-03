annonse

Regjeringen samarbeider med Norwegian, SAS og Widerøe om å hente hjem koronafaste nordmenn i utlandet.

– Vi står i en alvorlig og uforutsigbar situasjon. Det blir stadig vanskeligere for mange norske borgere å komme seg hjem fordi grenser og luftrom stenges, og unntakstilstand og restriksjoner innføres i flere og flere land og det skjer meget raskt, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en pressemelding.

Hun påpeker at regjeringen ønsker å bidra til at nordmenn på reise kommer seg trygt hjem til Norge, og at de derfor har besluttet å samarbeide med SAS, Norwegian og Widerøe.

Flyruter ut mars

Dette innebærer at den norske stat fram til 31. mars 2020 påtar seg å dekke flyselskapenes dokumenterbare merkostnader ved å opprettholde avganger flyselskapene ellers ville innstilt.

Utenriksdepartementet vil føre en dialog med selskapene om hvilke strekninger det gjelder, men det vil særlig omfatte destinasjoner der det for tiden befinner seg mange nordmenn på reise.

Informasjon om flyginger vil være tilgjengelig på flyselskapenes nettsider, og de vil også motta betaling på normal måte fra de reisende. Billetter må også bestilles hos flyselskapene på vanlig måte.

– Jeg er takknemlig for det gode samarbeidet med flyselskapene. Det er de som skal administrere dette, og personer som ønsker å reise hjem må ta direkte kontakt med flyselskapene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Spania og Marokko

– Det er ikke noen full oversikt over hvor mange nordmenn det kan dreie seg om. Det vi har sagt er at vi starter i første omgang de nærmeste dagene med flygninger fra Spania og Marokko, fordi vi vet at det er områder der vi har en stor del nordmenn på reise som vil komme hjem, sier Søreide til NRK.

Utenriksdepartementet opplyser at de har svært stor pågang fra reisende og nordmenn i utlandet.

De siste tre dagene har UDs operative senter mottatt over 5.500 henvendelser.

MDG vil gi krisehjelp til luftfarten – men vil ikke redde Norwegian

MDGs Une Bastholm åpner for å gi økonomisk hjelp til luftfarten i Norge, men advarer Stortinget mot å gi krisepakker til enkeltselskaper.

Det skriver Aftenposten.

Flere flyselskaper er hardt rammet av koronakrisen. Tirsdag ble det klart at SAS har fått en milliardgaranti fra Danmark og Sverige. Nå ber Norwegian om samme type støtte for å kunne komme seg gjennom krisen.

Det vil ikke MDG.

– Stortinget må ikke falle for fristelsen å gi redningspakker til enkeltselskaper. Vi skal heller ikke invitere til mer flyginger, sier Bastholm.

Bastholm sier at partiet i en unntakstilstand kan stemme for at staten kjøper opp enkelte ruter og sørger for at de er i drift, og de er også med på å kutte eller fryse flypassasjeravgiften i en midlertidig periode.

Partiet har også foreslått å senke den laveste momssatsen fra 12 til 8 prosent.