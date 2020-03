annonse

Ikke mange timene etter at det ble kjent at Sverige og Danmark bidrar med milliarder til SAS melder Norwegian seg med hånda utstrakt.

– Nå har svenske og danske myndigheter kommet med en betydelig redningspakke til SAS i form av likviditet som gjør det mye enklere for Norwegians største konkurrent å komme seg gjennom denne krisen, sier konsernsjef i Norwegian Jacob Schram.

Norwegian er et norsk selskap som trenger tilsvarende hjelp fra norske myndigheter for å kunne trygge norske arbeidsplasser, infrastruktur og verdiskaping, heter det i en pressemelding fra Norwegian.

Tidligere tirsdag ble det kjent at Sverige og Danmark stiller milliarder til rådighet for å unngå at luftfarten raderes ut.

– Vi er glade for at regjering og Storting har sagt de vil gjøre alt som er nødvendig for å redde norske selskaper og norske arbeidsplasser gjennom denne krisen og vi håper nå at det raskt kommer tilsvarende tiltak for Norwegian i form av en kredittfasilitet, fortsetter Schram.

Sverige og Danmark lover milliarder i garantier til SAS

Den svenske staten vil tilby den skrantende flyindustrien kredittgarantier på totalt SEK 5 milliarder, hvorav SEK 1,5 milliarder er adressert til SAS.

Dette foreslås av den svenske regjeringen og samarbeidspartiene.

Samtidig forplikter Danmark seg til det samme, noe som betyr at SAS får en total statsgaranti på 3 milliarder svenske kroner.

Tanken er at forslaget vil gjøre det enklere for flyselskapene å låne penger på kapitalmarkedet når de går tom for koronakrisen.

Staten garanterer banklån i perioden flyselskapene påvirkes av viruset.

– Formålet med det nåværende forslaget er å beskytte fundamentalt levedyktige svenske luftselskaper mot å bli eliminert som følge av dagens situasjon, skrev regjeringen i en pressemelding om vedtaket tirsdag 17. mars.