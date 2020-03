annonse

annonse

President Donald Trump har brukt uttrykket «kinesisk virus» om coronaviruset for første gang – en formulering som kommer til å øke friksjonen mellom Kina og USA ytterligere.

I det Covid-19 sprer seg fra Kina til USA og over hele verden, hagler beskyldningene frem og tilbake mellom de to stormaktene om hvordan sykdommen har kunnet utvikle seg til å bli en global pandemi.

Trump, som tidligere har kalt coronaviruset for et «fremmed virus», tok det et steg videre på tirsdag, da han skrev på Twitter: «USA vil støtte kraftfullt de økonomiske sektorene, som flyselskaper og andre, som er særlig berørt av det kinesiske viruset. Vi kommer til å bli sterkere enn noen sinne!»

annonse

The United States will be powerfully supporting those industries, like Airlines and others, that are particularly affected by the Chinese Virus. We will be stronger than ever before! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 16, 2020

Trump har tidligere retweetet en støttespiller som har kalt coronaviruset for et «Kina-virus».

Kinesisk sinne

En talsperson for det kinesiske utenriksdepartementet, Geng Shuang, var rasende på amerikanerne og sa på en pressemelding tirsdag at Trumps tweet skader Beijings omdømme:

annonse

«Vi er veldig sinte og motsetter oss den sterkt. USA bør rette opp sine feil og stoppe de grunnløse angrepene mot Kina,» heter det i en offentlig uttalelse.

Global kinesisk PR-kampanje

I det nye smittetilfeller fortsetter å øke i land utenfor Kina, mens de stadig synker i Kina, har Beijing intensivert sin globale informasjonskampanje rundt det eventuelle skyldspørsmålet om hvordan coronavirus-utbruddet, som startet i Wuhan, kunne utvikle seg til å bli en global pandemi. Mye har av kritikken har vært rettet mot USA.

Les også: Coronaviruset: President Xi Jinping visste om alvorlighetsgraden av utbruddet langt tidligere enn først påstått

Forrige uke påstod en talsperson for det kinesiske utenriksdepartementet, Zhao Lijian, at den amerikanske hæren kan ha hatt en rolle i å spre viruset.

annonse

«CDC (Centers for Disease Control and Prevention) ble fanget på stedet. Når begynte pasient null i USA? Hvor mange mennesker er smittet? Hva heter sykehusene? Det kan være den amerikanske hæren som brakte epidemien til Wuhan. Vær gjennomsiktig! Gjør informasjonen deres offentlig tilgjengelig! USA skylder oss en forklaring!», skrev han på Twitter 12. mars.

2/2 CDC was caught on the spot. When did patient zero begin in US? How many people are infected? What are the names of the hospitals? It might be US army who brought the epidemic to Wuhan. Be transparent! Make public your data! US owe us an explanation! pic.twitter.com/vYNZRFPWo3 — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) March 12, 2020

USA slår tilbake

Bare noen timer før Trumps tweet, snakket USAs utenriksminister, Michael Pompeo, med den kinesiske toppdiplomaten, Yang Jiechi, over telefon. Pompeo fortalte at Trump-administrasjonen motsetter seg sterkt Kinas «forsøk på å legge skylden» for coronaviruset på USA, ifølge en offentlig uttalelse.

Pompeo understreket «at dette ikke er tiden for å spre desinformasjon og ubegrunnede rykter, men snarere en tid for alle nasjoner for å komme sammen for å bekjempe denne felles trusselen.»

Les også: Kinesiske myndigheter skal ha visst om coronaviruset allerede 17. november 2019

I telefonsamtalen skal Yang ha stilt seg uforstående til kritikken fra Pompeo: «Ethvert forsøk på å svartmale Kina er dømt til å mislykkes, og ethvert grep for å skade Kinas interesser vil bli resolutt motarbeidet,» rapporterte det offisielle kinesiske nyhetsbyrået Xinhua.