annonse

annonse

– Riksadvokaten avviser tolkningen til statsadvokaten i foto-saken mot HRS. Dette er ikke bare en seier oss, men for presse-, informasjon- og ytringsfriheten, skriver Rita Karlsen fra Human Rights Sevice (HRS).

– Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud har overprøvd statsadvokat Ingrid Vormeland Salte i foto-saken mot HRS. Det betyr at forelegget, på til sammen kr. 28.000, for HRS og undertegnede som redaktør, oppheves og saken henlegges som intet straffbart forhold. Det presiseres også at det ikke er mulig å klage på Riksadvokatens vedtak.

Den 1. november 2017 ble HRS anmeldt av Fatima Ababri for å ha publisert følgende bilde av henne uten hennes samtykke:

annonse

Politiet henla saken nokså raskt, men statsadvokat Ingrid Vormeland Salte omgjorde henleggelsen og iverksatte «ytterligere etterforskning».

Karlsen skriver videre:

– 22. januar 2019 foreslo politiet overfor statsadvokaten på ny å henlegge saken som intet straffbart forhold. Men 28. februar samme år ba statsadvokat Salte om en ny vurdering av saken, da også i lys av EMK art. 8 og 10. På nytt ble HRS vedlagt et forelegg.

HRS fikk støtte fra Norsk Redaktørforening (NR) og klaget vedtaket inn til riksadvokatens kontor. Generalsekretær Arne Jensen i Redaktørforeningen sa blant annet at Rita Karlsen og HRS har samme ytringsfrihet som andre. Riksadvokaten har nå overprøvet statsadvokat Salte, og opphever bøtene på til sammen 28.000 kroner. Saken henlegges som «intet straffbart forhold».

annonse

Les også: HRS klagde på forelegg, får støtte av Redaktørforeningen

Statsadvokat Salte har i hele denne prosessen argumentert som om Fatima Ababri har vært gjenkjennelig og som sentral på bildet, skriver Karlsen.

Men det var Ababri selv som gjorde ansiktet sitt kjent ved å stille opp i Dagbladet.

– Riksadvokaten sier på «riksadvokatspråk» at statsadvokaten er på ville veier og at hun drar inn irrelevante saker og rettsavgjørelser som handler om andre ting. Hun gjør rett og slett en dårlig jobb i denne saken, skriver Karlsen.

Riksadvokaten skriver blant annet:

annonse

«For å avgjøre hva som er «hovedinnholdet» i bildet er det naturlig å ta utgangspunkt i hva bildet faktisk viser i tillegg til eventuell ledsagende tekst. Bildet viser inngangspartiet til Oslo City, hvor tre store betongklosser er satt opp som terrorsikring. Som vanlig er i senterets åpningstid, befinner det seg mennesker utenfor, som er på vei inn eller ut, som står i ro eller som krysser plassen, men enkeltpersonene fremstår av underordnet betydning i forhold til hovedmotivet – inngangspartiet med betongklossene foran. Anmelder er avbildet sett fra siden, gående, i høyre del av bildet. Hun er ikke identifiserbar for andre enn venner og bekjente. Rent visuelt fremstår avbildningen av henne klart som «mindre viktig» enn hovedinnholdet i bildet.»

Les også: Statsadvokaten vil fortsatt straffeforfølge HRS

Rita Karlsen avslutter slik:

– Vi kan vel slå fast at statsadvokat Ingrid Vormeland Salte har hatt en dårlig dag på jobben. Spørsmålet er om det får noen konsekvenser for henne. For oss har hun hatt som konsekvens at vi er blitt uberettiget straffeforfulgt i over to år.