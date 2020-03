annonse

annonse

Pensjonert lege og eier av Fornebu legesenter, Peter Dvergsdal, får ikke lov av Statens Legemiddelverk til å bruke veldokumentert preparat mot koronaviruset.

Det handler om legemiddelet Avigan som i årevis har vært brukt av Dvergsdal til behandling av pasienter med luftveisinfeksjoner. Medikamentet er testet på flere tusen pasienter og brukes nå mot koronaviruset i Japan, Kina og Taiwan, skriver Dagens Næringsliv.

– Jeg har brukt dette legemiddelet på folk med luftveisinfeksjoner og feber i tre år. Det er et bredspektret, antiviralt middel og når du begynner tidlig er pasientene vesentlig bedre neste dag, sier Dvergsdal.

annonse

Fått tillatelse i flere år

Den pensjonerte legen fulgte med på testingen av preparatet i to år før det ble godkjent i Japan, og i 2016 fikk han tillatelse fra Statens Legemiddelverk til å bruke det i Norge. Tillatelsen til å bruke preparatet er på årlig basis og han må derfor søke hvert år men det har vært uproblematisk frem til nå. Søknaden til Dvergsdal som ble sendt inn midt under koronaepidemien fikk nå avslag.

Les også: Folk ville ikke høre – myndighetene sov i timen

– Det er uforståelig. Legemiddelverket har rådført seg med infeksjonsspesialister på Ullevål som sier at de kun ønsker å bruke medikamentet i såkalt eksperimentell behandling av de sykeste pasientene på sykehus i kontrollerte former. Men de kommer til å få et dårlig testresultat og medikamentet havner i vanry, for det fungerer ikke når det har gått for lang tid ut i sykdomsforløpet. Det må tas tidlig før det er mye virus i kroppen for å ha effekt. Jeg er den eneste i Norge som har erfaring med bruk av dette preparatet, på mer enn 100 pasienter. Ingen av de som bestemmer spør meg om råd. Og nå får jeg heller ikke behandle flere pasienter fordi det kun skal skje på sykehus, og starte for sent. Jeg sitter for langt nede i systemet til at noen vil høre på meg, sier Dvergsdal.

annonse

Har behandlet korona-pasient

Ifølge ham selv har han alt behandlet en pasient i 40-årene med påvist koronasmitte i Bærum. Han ble umiddelbart merkbart bedre. Dvergsdal sier at det er avgjørende at legemiddelet blir brukt tidlig i sykdomsforløpet og med doser som ble brukt med positive utslag også mot Ebola.

Oslo Universitetssykehus ønsker legene å teste ut den eksperimentelle ebolamedisinen Ramdesivir på koronapasienter. Dette preparatet er omtrent helt likt Avigan, med den forskjellen at det første er amerikansk og det siste japansk produsert.

Ikke godt nok dokumentert

Overlege og medisinsk rådgiver ved Statens Legemiddelverk, Sigurd Hortemo, mener Avigan ikke har god nok dokumentasjon til å kunne brukes mot koronaviruset.

annonse

– Det er ikke dokumentert at Avigan er effektiv behandling av covid-19. Legemiddelverket ønsker derfor ikke å åpne for allmenn bruk av legemidlet under epidemien. Vi mener utprøvende behandling av denne typen legemidler bør gjøres i kontrollerte former i spesialisthelsetjenesten, men Legemiddelverket vil drøfte dette videre med fagmiljøet hos FHI, sier Hortemo.