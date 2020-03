annonse

annonse

Er tiltakene mot coronaviruset strenge nok? Dette var spørsmålet Fredrik Solvang stilte i NRK Debatten 17. mars.

Gunhild Alvik Nyborg er lege og forsker forsker med doktorgrad i farmakoepidemiologi, tilknyttet Oslo universitetssykehus (OUS). Hun har bred erfaring og var gjest hos Solvang. Hun mener Norge har valgt gal strategi, med sin plan om å «flate ut» spredningen, slik at helsevesenet ikke blir overbelastet.

Nyborg viser til Kina, som hadde som mål å stanse viruset helt. Dette krever strengere tiltak, sier Nyborg. Hun mener at folk må hindres i å møte hverandre, også på butikker og kjøpesentre.

annonse

Hun forteller også at myndighetene har gitt strenge restriksjoner på hvem som skal testes, selv ikke alt helsepersonell skal testes. Dette er bekymringsfullt, særlig siden kurven av smittetilfeller stiger så raskt.

– Vi har ingen kontroll, det er ingenting som tilsier at kurven vil flate ut, sier Nyborg.

Sterke reaksjoner

Samfunnsdebattant og sosiolog Kjetil Rolness er en av de som reagerer kraftig. På Facebook skriver han, under ingressen:

annonse

DET ER KRIG, OG VI HAR LATT BLÜCHER PASSERE UTEN Å LØSNE SKUDD!!!

«Hva skjedde med Debatten på NRK i kveld? En halv times alarmistisk, repetitiv monolog fra en lege som var like skråsikker som hun var omtrentlig med fakta, ressonementer og sammenligninger. Eksplosiv økning av smittede de siste dagene, særlig i Oslo? Dette gjentok hun flere ganger, uten å ha noen tall på det. Og ikke var hun villig til å lytte på korrektiver fra FHI og Helsedirektoratet heller. Merkelig sending, Fredrik Solvang. Hvorfor skal NRK fungere som en megafon for en stemme som skremmer befolkningen mer enn hun informerer dem?»

Katastrofale følger

På NRK Debatten ble det henvist til en nylig publisert rapport, som antyder at strategien til Storbritannia og muligens Sverige, kan få katastrofale følger. Strategien som går ut på å la mange nok mennesker smittes av covid-19 viruset slik at landene danner det som kalles flokkimmunitet, kan føre til at 250.000 briter dør, ifølge rapporten.

annonse

Med italiensk nivå på dødsraten, og Folkehelseinstituttets «worst case scenario», vil Norge kunne oppleve 150.000 dødsfall, sier Solvang, og stiller samtidig spørsmålet til Nyborg:

– Kan det virkelig skje?

– Jeg er redd…ut i fra den voldsomme smitteøkningen vi har sett de siste dagene at vi kan risikere, i løpet av ikke veldig lang tid, å komme i en posisjon hvor samfunnskritiske posisjoner kan være truet.

– Hvis helsevesenet slutter å fungere fordi for mange her blir syke, vil alt falle sammen, og da vil vi se tall som er verre enn det vi ser i Italia, så dette må Norge ta på det aller største alvor med en gang. Dette er åpenbart ikke influensa, og det likner mer på en pest, svarer Nyborg.

Mange er sjokkert over det de kaller dommedagsprofetier. Øystein E. Søreide er administrerende direktør for Abelia, og reagerer slik på Twitter:

«Redningspakker for næringslivet haster ikke», sier legen på #Debatten. DER skjønte jeg at jeg ikke trenger legge tung vekt på dommedagsprofetien hennes heller. — Øystein E. Søreide (@Oystein09) March 17, 2020

Pål Gulbrandsen er spesialist i samfunnsmedisin og tidligere spesialist i allmennmedisin, professor i helsetjenesteforskning ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo og seniorforsker ved Akershus universitetssykehus. Han er svært uenig med legen.

Jeg er svært glad for at Gunhild Alvik Nyborg ikke leder norske helsemyndigheter. Og jeg er like glad for å leve i et land der hun kommer til orde. Men noen ekspert er hun langtfra. Takk for @Prebens ro. #debatten — Pål Gulbrandsen (@PalGulbrandsen) March 17, 2020

Noen andre reaksjoner

annonse

Vettskremt etter #Debatten Det går til helvete på første klasse. Jeg vil ha utbetalt min andel av oljepengene nuh,- i mårra er jeg trolig dau! — BeTeWe (@husfru) March 17, 2020

Én ting er sikkert: dagens sending av #debatten må lagres, for en av partene kommer dårlig ut når korona-historien skal skrives. — Ole-Gunnar Iversen (@OleGIversen) March 17, 2020

Var dette verkeleg etisk rett @fredriksolvang ? Stundar på kor mange som er livredd etter sendinga i kveld? Kor mange hjelpetelefoner gløder etter slik skremsel? #debatten — Øyvind Andre Haram (@NorwayHaram) March 17, 2020