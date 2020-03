annonse

Opposisjonen på Stortinget varsler støtte til regjeringens krisetiltak, men vil samtidig jekke opp pakken på en rekke områder.

– Regjeringen vil få tilslutning til tiltakene den har lagt fram, men vi vil forbedre og forsterke dem, sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

– Offentlig sektor er under stort press. Vi vil allerede nå signalisere økte bevilgninger til offentlige etater, legger han til.

Mandag ryddet Stortinget foreløpig tiltak knyttet til arbeidstakerrettigheter og sosiale rettigheter av veien. Det ble sørget for nytt permitteringsregelverk for arbeidstakere og inntektssikring for frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Nå har Stortinget kastet seg over den lange rekken av andre vidtrekkende følger virusutbruddet får for det norske samfunnet.

Diskusjonene handler om støtte til spesielt utsatte bransjer i næringslivet, mer penger til kommunene, utvidede fullmakter til regjeringen og trygghet for at offentlig sektor har nødvendige ressurser.

Opposisjonen samkjører

Finanskomiteens leder Mudassar Kapur forteller at finanskomiteen fortsetter sitt arbeid uten opphold.

– Vi jobber videre til torsdag og har et klart felles mål om å komme til enighet, sier han til NTB.

Torsdag samles Stortinget for å debattere krisepakken, som regjeringen la fram sist fredag. Opposisjonspartiene Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og SV jobber nå tett sammen med nye tiltak. Samtidig er det også uformelle møter med regjeringspartiene.

– Vi opplevde prosessen fram mot vedtakene på mandag som konstruktive og samlende. Jeg har forhåpninger om at vi skal få til noe tilsvarende fram mot torsdag, sier Aps finanspolitiske talsperson Hadia Tajik til NTB.

Et konkret Ap-krav er at bedrifter som får støtte fra fellesskapet, må forplikte seg til ikke å utbetale utbytte i år og neste år. Samtidig vil Ap og Rødt øke dagpengene for folk som får sparken, melder VG.

Mange spor

Ifølge Vedum går diskusjonene i Stortinget tirsdag langs disse sporene:

* Tiltak som gir regjeringen bredere fullmakter.

* Forpliktende formuleringer om beredskap som omfatter blant annet helse og forsvar.

* Forsterkninger på skatt og avgift for enkelte næringer som er særlig hardt rammet, som luftfart, transport og reiseliv. Regjeringen har allerede foreslått midlertidig oppheving av flypassasjeravgiften og samtlige lufthavnavgifter.

* Gi signaler som skaper trygghet i offentlig sektor for at helsevesenet, Nav og kommunene vil få økte bevilgninger.

– Det blir viktig for oss å sørge for aktivitet i økonomien, å fortsatt trygge økonomien til folk og jobbene, gi kommunene og helsevesenet de midlene de trenger, sier SVs Kari Elisabeth Kaski.

Kommuner under press

Ikke minst truer et massivt antall permitteringer og redusert skatteinngang økonomien i mange norske kommuner. Regjeringen varslet sist fredag 250 millioner kroner ekstra til kommunene.

– Det skjønner alle er altfor lite. Men det er ikke sikkert det er rett av oss å fastsette en sum, sier Vedum, som mener det viktigste er entydige signaler til kommunene om at det kommer mer penger.

– 250 millioner er ingenting i forhold til de ekstraordinære utgiftene som kommunene nå får for å håndtere krisen, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes.

Han viser til at kommunene får reduserte skatteinntekter fordi den økonomiske aktiviteten går ned.