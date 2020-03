annonse

annonse

Storbritannia mulige strategi for å bekjempe coronaviruset ved å bruke den kontroversielle flokkimmunitetsstrategien, kan også være aktuell i Sverige.

Aftonbladet melder at den svenske statsepidemiologen Anders Tegnell er positiv til Storbritannias håndtering coronavirus-pandemien, og mener at Sverige burde jobbe for å oppnå flokkimmunitet også.

– Jeg har lyttet til hva britene sier, og de sier akkurat det samme som vi gjør i Sverige. Det er to land som skiller seg ut ved å holde en litt mer vitenskapelig linje. Balansen mellom politikk og vitenskap hos oss er litt annerledes enn i noen andre land, argumenterer han.

annonse

Tegnell mener at det sannsynligvis ikke vil være mulig å kontrollere virusutbruddet, så den beste løsningen er at et flertall av befolkningen smittes og opparbeider seg flokkimmunitet så fort det lar seg gjøre.

– Vi vil sannsynligvis ikke kunne kontrollere det på noen annen måte, påstår han.

Hva betyr det i praksis?

Tegnell snakker om å holde smittekurven nede for å spre smitten over en lengre periode. Han går derfor til orde for å ikke stenge skoler og slikt før det er absolutt nødvendig.

annonse

– Dette er en mye mer tiltalende måte å tenke på, enn disse voldsomme metodene som man nå anvender i andre land for å bekjempe smitten. Det finnes en opplagt risiko for at de bare vil skape enda høyere topper i spredningen av virus, sier han og presiserer:

Les også: Britene vurderer flokkimmunitetsstrategi mot Covid-19, stikk i strid med WHOs retningslinjer

– Hvis du setter en demning foran en elv, kan du holde igjen elven til et visst nivå, men etter hvert vil man få en enorm overrenning i en periode. Det er derfor bedre at man lar den sive sakte gjennom. Da kan man beholde kontrollen og ta vare på den, slik at den ikke trenger å skade samfunnet mer enn nødvendig.

Kan være aktuelt i Sverige

Den kontroversielle flokkimmunitetsstrategien for å bekjempe Covid-19 kan derfor også være relevant i Sverige.

annonse

– Vi har vært litt forsiktige med å bruke det ordet, fordi det kan gi utrykk for at vi har gitt opp, men det handler overhode ikke om det. Her kjemper alle, men vi må kjempe for ting som kan oppnås, argumenterer Tegnell og legger til:

Les også: Forsker: Coronavirus-krisen understreker behovet for å revurdere globalismen

– Jeg tror det er en viktig måte å tenke på. Jeg var litt nølende fordi man egentlig ikke vet så mye om flokkimmunitet for denne sykdommen per dags dato, og derfor er det vanskelig å ha det som et mål. Men den grunnleggende tanken begynner sannsynligvis å bli mer og mer relevant, jo mer vi ser av dette viruset. Det er dit vi trenger å komme. Vi vil ikke kunne kontrollere det på noen annen måte.

Imot WHOs anbefalinger

Den svenske statsepidemiologen er derfor ikke enig med Verdens helseorganisasjon (WHO), som kaller flokkimmunitetsstrategien for «farlig» og insisterer på at alt fokus må gå på å stoppe spredningen av Covid-19.

Les også: Kinesiske myndigheter skal ha visst om coronaviruset allerede 17. november 2019

– Det er jo som med skogbranner og andre ting. Hvis man bare kan få den til å brenne litt sakte og forsiktig, så kan man få den til å brenne ut. Man kan sette opp motild, og det er jo litt det man forsøker å gjøre her, forklarer Tegnell.

Seks millioner svensker kan bli smittet

annonse

For at Sverige skal oppnå flokkimmunitet, må rundt seks millioner innbyggere bli rammet av viruset, noe som skal være håndterbart, ifølge Tegnell.

– Selv om det høres mye ut, blir kanskje én av disse 60 prosentene veldig syke, og kanskje fem-seks av dem som trenger pleie. Hvis man da klarer å spre disse fem-seks prosentene over en periode på seks-åtte-ti-tolv måneder, vil det være det håndterbart for helsemyndighetene, argumenterer han og legger til:

Les også: Israelske forskere: – Om noen uker vil vi ha vaksine mot coronaviruset

– Vi huske at de aller fleste vil få milde symptomer. Vi vet heller ikke hvor store de såkalte mørketallene er, men mye tyder på at de er veldig, veldig store.

Isolere utsatte

I Storbritannia snakker myndighetene om å isolere syke og eldre under perioden hvor den generelle befolkningen skal oppnå flokkimmunitet – beregnet til å være mellom fire og seks måneder. Tegnell går til orde for å gjøre noe lignende i Sverige.

Les også: Italiensk lege: Coronaviruset er verre enn en bombe

– Vi har også snakket mye om dette. Dels fordi personalet i eldrehjem sørger for at de holder seg friske og testes jevnlig slik at ikke smitter noen med sykdommen, og delvis ved å forby besøk i eldrehjem. Så vi snakker om det samme, konkluderer han.