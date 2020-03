annonse

Sveriges regjering anbefaler at landets videregående skoler, høyskoler og universiteter stenges og at elever og studenter får undervisning på nettet.

– Fra i morgen anbefales alle videregående skoler, høyskoler og universiteter å tilrettelegge for nettundervisning, sa statsminister Stefan Löfven på en pressekonferanse tirsdag formiddag.

Han sa at det kan komme på tale å stenge barnehager og barneskoler, men at regjeringen først må få på plass et regelverk som omfatter omsorgstiltak for barn av foreldre som jobber i samfunnskritiske funksjoner.

