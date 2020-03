annonse

Sverige og Danmark lover milliarder i garantier til SAS.

Den svenske staten vil tilby de skrantende flyindustrien kredittgarantier på totalt SEK 5 milliarder, hvorav SEK 1,5 milliarder er adressert til SAS.

Dette foreslås av regjeringen og samarbeidspartiene.

Samtidig forplikter Danmark seg til det samme, noe som betyr at SAS får en total statsgaranti på 3 milliarder svenske kroner.

Tanken er at forslaget vil gjøre det enklere for flyselskapene å låne penger på kapitalmarkedet når vippene går tom for koronakrisen.

Staten garanterer banklån i perioden flyselskapene påvirkes av viruset.

– Formålet med det nåværende forslaget er å beskytte fundamentalt levedyktige svenske luftselskaper mot å bli eliminert som følge av dagens situasjon, skrev regjeringen i en pressemelding om vedtaket tirsdag 17. mars.

Gir kredittgaratier til flere selskaper

Den pågående spredningen av det nye koronaviruset har lagt mye press på transportindustrien, ikke minst luftfartsindustrien.

Etterspørselen etter flytrafikken har i prinsippet opphørt på svært kort tid. Flere luftfartsselskaper er i en akutt økonomisk situasjon og har problemer med å få lån på kapitalmarkedet.

For å lette muligheten for flyselskapene til å låne på kapitalmarkedet, skal staten kunne garantere lån fra kommersielle banker i den perioden flyselskapene påvirkes av spredningen av det nye koronaviruset.

– Situasjonen endrer seg veldig raskt, og det er et høyt beredskapsnivå for å ta mer handling raskt om nødvendig, heter det fra den svenske regjeringen.

Ifølge pressemeldingen kan kredittgarantier utstedes til rundt 20 luftfartsselskaper som har en svensk lisens for kommersiell virksomhet i luftfarten og som har sin viktigste virksomhet eller registrert kontor i Sverige.

Vil beskytte luftfarten fra å bli radert ut

Målet med dagens forslag er å beskytte fundamentalt levedyktige svenske luftfartsselskaper fra å bli eliminert som følge av dagens situasjon.

– Den nåværende krisen påvirker også sosialt viktig infrastruktur i bredere forstand. Lignende kredittgarantier kan forvaltes gjennom Export Credit Board for shippingindustrien.

– For at styret raskt skal kunne oppfylle sin oppgave med å fremme svensk eksport, og gjennom dette også frakt, vil det også bli foreslått at det svenske eksportkredittforsikringsnemndas kredittgarantiramme økes med SEK 50 milliarder.

– Luftfart er i dag av stor betydning for å opprettholde vedlikehold av fungerende kommunikasjon over hele landet.

– Det er viktig for det svenske næringslivet, men også fra beredskaps- og beredskapsstedets synspunkt og totalforsvar, samt for flere ulike typer sosialt viktig transport, som medisinsk transport, redning og brannflyging, skriver den svenske regjeringen i pressemeldingen.