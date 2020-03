annonse

Jeg har, som alle andre i dette landet, de siste ukene sett vårt land stenge ned bit for bit. De siste dagene har det eskalert og gått halsbrekkende fort. Plutselig er friheten til de aller fleste av oss betraktelig innskrenket.

Det er første gang i min levetid at jeg opplever noe slikt. Er det unormaliteten i det som gjør meg skeptisk, eller er det (il)legitimiteten?

Ting har gått skremmende fort. For kun en måned siden så visste vi om et virus som visstnok var «annerledes og farligere enn andre virus», men ingen ante at vi en måned senere skulle være nærmest fanger i våre egne hjem. Fordi det har gått så raskt, så forbauser det meg at så mange i folket er overbevist om at dette er det riktige. Hvordan kan folk flest være så overbevist, når til og med helsemyndighetene famler?

Plutselig er folket like ivrige som myndighetene etter å legge ned de fleste samfunnsfunksjoner, isolere folk og drive heksejakt på dissenter – de samme myndighetene som lesere av Resett vanligvis slakter nord og ned i alt de gjør. Men plutselig, så gjør myndighetene alt riktig?

Jeg er åpenbart i utakt med majoriteten av folket. Er det helt borte at vi vil se bevis på det vi skal tro på? Er vi kommet dit at vi er villige til å stoppe Norge uten egentlig å ha sett hva som er så farlig? Hvor mange har sett noen bli så alvorlig syke at de faller om på gaten? Så langt har vi kun blitt fortalt at «dette er farlig» og godtatt enorm inngripen i vår frihet. De færreste av oss kjenner noen som er blitt alvorlig syke.

Så langt har tre personer – TRE – avgått ved døden av corona-relaterte komplikasjoner. Alle var eldre, og alle hadde andre grunnsykdommer i bunn. De tilhørte altså de vi kaller «sårbare grupper» og som skal beskyttes. Men de skal beskyttes hvert år, for hvert år har vi influensa som dessverre tar livet av spesielt utsatte. Skal vi fremover legge ned Norge hvert år under influensasesongen?

Er det ikke mer naturlig å fortsette slik vi alltid har gjort; å isolere de sårbare, og ikke alle andre? De som må ut i samfunnet og fungere for å drive hjulene, og betale skatt som i sin tur betaler for å pleie og beskyttelse for nettopp de sårbare? Det koster nemlig penger å redde menneskeliv. Mange penger. Barmhjertighet alene er ikke nok.

Denne gang synes verden å ha gått av hengslene som følge av rapporter fra Nord-Italia og Kina; «vi ønsker å advare alle andre, vi har ikke respiratorer nok», «folk dør i deres hjem», «vi må avvise de over 60». Helsevesenet i lokale områder enkelte steder i verden har med andre ord brutt sammen, og i disse områdene må man altså gjøre harde prioriteringer. Men har dette aldri skjedd før? I krig? Naturkatastrofer? Tidligere pandemier og epidemier?

Den siste store pandemien man ikke kunne behandle, herjet verden i årene 1918-1920, eller nøyaktig for hundre år siden. Man kalte den spanskesyken, selv om det synes å være avvist at den begynte i Spania. Forskning synes å vise at også denne startet i Asia. Femten tusen nordmenn døde den gang, det tilsvarte nesten en prosent av den daværende norske befolkningen. En tilsvarende andel i dag ville ligge på over femti tusen døde nordmenn. Men vi har så langt altså tre døde, og folk går av hengslene.

Det synes at folket i 1920 var mer mentalt kapable til å takle en pandemi enn folk er i 2020. De var ikke dumme den gang, de hadde sine måter å begrense spredning, mange av dem de samme tiltakene vi har i dag. Men de hadde ikke mulighet til å legge ned samfunnet, ikke en måned, ikke en eneste dag. «Nettopp derfor hadde de femten tusen døde, og vi kun tre» vil mange tenke da. Men nei, det var ikke derfor. Det var fordi pandemien i 1918 var en mye farligere pandemi enn corona. I 1918 kollapset faktisk folk på gaten, man kunne se faren med det blotte øyet. Hvem kan si om vi får en enda farligere pandemi neste år eller om fem år, enn den vi har i dag? Hvordan skal vi møte den, hvis vi allerede nå ødelegger vårt økonomiske grunnlag til å bekjempe den? Det tar mange år å bygge opp en ryggbrukket økonomi.

Karantene og isolasjon kan hemme spredningen, men det er kun naturlig opparbeidet immunitet og vaksinasjon som stopper viruset. Immunitet får man av å bli eksponert for viruset, ikke sitte hjemme.

I dag kan jeg ikke unngå å lure på om vi har latt oss lede av massehysteri og skremmende avisoppslag. Myndighetene har innført bevegelsesbegrensning nærmest i et kappløp med andre lands myndigheter, pisket av folket til å vise handlekraft. Vi håner Sverige fordi de «henger etter» når de faktisk kanskje har en mye mer jordnær tilnærming til problemet.

I dag så jeg enda et sensasjonelt oppslag, denne gang i VG. En corona positiv mann ville advare mot de «subtile symptomene» på infeksjonen. Hans (velmente) hensikt var å fortelle oss at mange kan ha infeksjonen nærmest uten å vite det. Men i mine øyne ble vi «advart» mot hvor ufarlig corona faktisk er for folk flest. Hvis en sykdom har milde sympromer, så er den per definisjon ikke farlig. Det ble litt som å lese en feminist forklare patriarkatet; «undertrykkingen av kvinner er der, selv om det ikke er synlig». For meg så er det fortsatt slik at hvis noe ikke er synlig, så er det fantasier. Vi kan ikke se viruset, men vi bør kunne se konsekvensene. Infeksjoner og influensa vil alltid være farlig for utsatte grupper, men det har vi også alltid tatt høyde for. Så langt er de eneste konsekvensene jeg har sett ikke av virus, men av en mediaindusert kollektiv frykt. Hvem våger å sette ned foten først og si «ok, nå har vi sittet hjemme lenge, vi har fortsatt en jobb å gjøre med viruset men nå må vi få samfunnet igang igjen?»

Vi vil få flere corona dødsfall i Norge. Kanskje flere hundre. Men forsvarer det nedleggelsen av Norge? Har noen tenkt på alle de langsiktige konsekvensene av konkurser, arbeidsledighet og økonomisk ruin, med påfølgende selvmord, alkoholisme og nasjonal fattigdom?

Hvert år dør to hundre trafikanter i Norge. Legger vi ned bilkjøring av den grunn?

Pandemien får fram det verste i folk. Hets og aggresjon kommer fram på nett. Jeg har deltatt i den selv, for jeg kan ikke la vær å pirke i den prektigheten som mange framviser – så inderlig overbevist om at dette er den riktige måten «å beskytte de svakeste».

Jeg føyer meg. Jeg sitter hjemme som alle andre når jeg ikke går på jobb, fordi jeg har en jobb som ikke er omfattet av karantenepåbudet. Og for de av dere som vil slenge med leppa; jeg utfører min jobb så godt jeg kan og med omtanke for klientene.

Men innvendig så skjemmes jeg. Jeg synes håndteringen og hysteriet er pinlig. Jeg har rett og slett mistet en god dose tro på menneskeheten. «Stopp verden, jeg vil av» har fått en bokstavelig betydning.