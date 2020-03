annonse

annonse

Torsdag 12.mars innførte regjeringen strenge tiltak for å hindre cornonasmitte. Noe som innebærer at skoler og barnehager stenger som et av tiltakene.

Vedtaket skal vare til og med 26. mars. Regjeringen har iverksatt disse tiltakene for å redusere risikoen for smitte. Dagen etter kom beskjeden om at treningssenteret skulle stenge på ubestemt tid, noe som betyr at fysisk aktivitet eller «pause» fra barna var umulig i noen uker, mest sannsynlig noen måneder fremover for de aller fleste familier.

Som et resultat av dette, startet nordmenn hamstringen av mat allerede på torsdag samme dag som beskjeden om de strenge tiltakene kom. Dette har forståelig nok ført til stor frustrasjon for mange nordmenn.

Usolidariske nordmenn eller kloke?

annonse

Vi har alle innebygd behov for å sørge for at våre nærmeste har det de trenger, og i vanskelige tider er det ingen unntak. Vår statsminister har stemplet de som hamstret som «usolidariske» samtidig som folkeinstituttet sier at det ikke finnes noe grunn til å hamstre. De oppfordrer oss til å fortsette med de vanlige handlevanene, men hvor lurt er dette?

Som småbarnsmor er jeg innom butikken noen ganger så ofte som tre ganger om dagen. Tiden før skole og SFO ble stengt var jeg innom butikken tre hele ganger i gjennomsnitt. Første gang når jeg har levert i barnehage- og SFO. Neste gang når jeg har glemt noe viktig til middagen, eller når småen har bestemt seg for at den middagen jeg skal lage er ÆSJ, og den må umiddelbart endres til noe mindre ÆSJ. Eller når jeg i min egen hode har plassert bort handlelista og glemt den viktigste ingrediensen til tacoen. Tre hele ganger med tre ganger så mye smittefare for både meg og de andre rundt meg.

Nå er både skole og SFO stengt, så det er ingen fare for at jeg må innom tre hele ganger, men det er min plikt som ansvarlig samfunnsborger å redusere min kontakt med andre i denne kritiske tiden. Regelen om to meters avstand er ikke mulig å overholde når middagen skal handles inn og butikken fylles med sultne og potensielt virsusmittede mennesker. Butikkene har dessverre ikke iverksatt gode nok rutiner for å både rengjøre og for å hindre spredning. Frukt og grønnsaker ligger der som reine bakteriebomber og alt dette fester seg glatt til små eller store fingre.

Viruset overlever i hele tre døgn på plast og metall og hele 24 timer på papp

annonse

Noe som betyr at neste gang jeg tar tre hele turer innom butikken, så er sannsynligheten ganske stor for at jeg tar med meg og gir videre viruset opptil flere ganger om dagen. Derfor er det ikke forsvarlig å opprettholde handlevanene vi allerede har. Disse kan være katastrofale for andre. Jeg selv har handlet inn mat for fire uker, der både brød, toalettpapir, frosne grønnsaker og matpakker er handlet inn. Det er ikke snakk om 12 pakker med toalettpapir og 22 kilo med mel, men moderate mengder som sikrer mine barn og familie det de trenger. Mine barn har fått streng beskjed om å spare og spre lørdagsgodtet til flere lørdager. Disse er selvsagt pakket inn i plast og ikke plukket fra smågodt avdelingen. Også får vi være kreative med den maten vi har og holde avstand til andre.

Det får være mitt bidrag til storsamfunnet at både jeg og mine barn ikke nærmer oss mennesker de neste ukene og overholder restriksjonene om avstand. Og dersom jeg må innom butikken, er det med en nøye planlagt handleliste.