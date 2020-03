annonse

Folk som mistenker at de kan være smittet av koronaviruset, bør ikke innta det vanlige stoffet ibuprofen, som brukes i betennelsesdempende medisiner som Ibux.

Ingen forskning tyder så langt på at risikoen for dødelighet er større ved inntak av stoffet, men forskere undersøker muligheten for negative bivirkninger.

En artikkel i det medisinske fagbladet The Lancet lanserte nylig hypotesen om at det kan ha negative bivirkninger for pasienter som er smittet med covid-19 og i tillegg har høyt blodtrykk eller diabetes.

WHO anbefaler å rådføre seg med lege dersom man er smittet med koronaviruset og bruker ibuprofen. Talsperson Christian Lindmeier anbefaler heller å bruke paracetamol, som er virkestoff i blant annet Paracet, i mellomtiden.