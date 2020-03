annonse

«Det var en gang en stor og trygg stue hjemme i Norge, der musikalske besteforeldre og mange andre kom på besøk. Dette er slett ikke så lenge siden. Nå er livet forandret, og vi har fått enda ett av våre barn over hit.»

Slik innleder Roy Vega sitt siste innlegg på Facebook. Økonomien tvinger familien ut av Norge, to husholdninger blir for kostbart.

Resett skrev om den vanskelige situasjonen Vega-familen opplever etter at Beatriz Vega ble utvist fra Norge etter 22 års opphold, 21 års ekteskap med en norsk mann, plettfritt rulleblad og fire norskfødte barn.

Nå har to av barna ankommet Sverige, hvor familien forsøker å bygge et midlertidig hjem i fellesskap.

Roy Vega skriver på Facebook:

«Med coronavirus på toppen av det hele er det umulig å opprettholde to komplette husholdninger, og vi ser gode, gamle Trøndelag begynner å skli fra oss, om ikke fra våre minner. Men budsjettmessig henger ikke dette lenger i hop.

Da Utlendingsnemda utnyttet en pause i ankesaken til et 5. utvisningsforsøk 20. desember i fjor – etter en skriftlig meldig om sykdom i familien (via advokat Elden), ble gode råd dyre.

Nå ble ett av flere alternative nødløsninger iverksatt av Team Vega, der både sjåfører, leiebiler, matforsyninger (!) og flere bosteder allerede lå i planverket. Med coronavirus på toppen ble det snart enda flere praktiske utfordringer. Mellomlandingen har gått bra, ikke på grunn av, men på tross av utlendingsmyndighetenes usynlige snubletråder hjemme i Norge de siste årene.

Tro oss: Vi ser ikke noe som helst logisk og rimelig forhold mellom statsbyråkratiets heftige jakt på Beatriz og familien, og det man så hevder er utgangspunktet: Påstått «ulovlig opphold» – med alle papirene i orden i en årrekke, med selvangivelser/skattekort, med kjent amerikansk identitet, gift i norsk kirke for 21 år siden, med norsk ektemann, med fire barn født i Norge – og med 22 års sammenhengende opphold her. Og med plettfritt rulleblad.»

Saken vakte stor oppmerksomhet, siden den ble kjent omtrent samtidig som det ble kjent at den norske regjeringen valgte å bruke et ukjent antall millioner kroner på å hente hjem en IS-kvinne mer et «antatt sykt barn». Dette førte som kjent til at FrP trakk seg ut av regjeringen.

Ikke god nok

Den norske stat gjorde en stor innsats for å hente IS-kvinnen Sumaira Ghafoor hjem til Norge. Men som Vega skriver: Beatriz er ikke «god nok» :

«Vel, Beatriz er åpenbart ikke bra nok for landet. Men vi registrerer stadig at mange andre er det, nesten uansett hva de foretar seg av kriminalitet og voldtekter?

Nå er foreløpig to av barna trygt i havn i Sverige sammen med oss. Ja, dette er en steinhard og kostbar prosess, med mange tårer underveis.

Men vi lader stadig batteriene og sørger samtidig for å holde saken varm inne i systemene; mens vi også erfarer at gode svensker nå trår til.»

Vega skriver videre at familien skal klare seg, de bor greit og samler kreftene. Resett har vært i kontakt med Roy Vega, og stilte noen spørsmål. Siden Beatriz har vært syk var det første spørsmålet naturlig:

– Er dere ekstra bekymret for corona med tanke på din kones helsetilstand?

– Ett av våre barn er i risikogruppen og det gir litt ekstra stress. Beatriz er nok også noe utsatt, men ellers er inntrykket at reaksjonene på frykt for virus for tiden er større enn coronaviruset i seg selv.

– Hva tenker dere om hvordan svenske myndigheter agerer i forhold til virusepidemien?

– Svenske myndigheter har en spesiell tilnærming der teorien er at viruset ikke lar seg stanse, men under dette ligger det nok tyngende bekymringer knyttet til svensk økonomi. Her er det ingen oljepenger, og særlig de sosiale utgiftene har skutt så i været de siste årene at det nå er pensjonister som får under 10 000 kroner utbetalt i måneden. Svensk økonomi tåler rett og slett ikke mer trykk innenfra nå. Så, de har nok opp til flere motiver for å tone ned tiltakene mot corona nå.

