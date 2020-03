annonse

Mens andre pressefolk ser ut til å ha gått lei av Corona-bestemmelsene, våger Fredrik Solvang å løfte frem en viktig debatt.

Tirsdag var det påtakelig å lytte til pressens spørsmål etter Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementets pressekonferanse. Der stilte flere av journalistene spørsmål om ikke det nå var på tide å lette restriksjonene og om man ikke heller burde gjøre som i Sverige, der man satser på å isolere eldre og bygge opp resistens i befolkningen.

Det kan virke som pendelen er i ferd med å svinge. Etter at mediene hadde nølt kraftig med å advare mot spredningen, har aviser og nyhetsmedier de siste to ukene snudd om og tatt krisen på alvor. Nå er kanskje bekymringen for økonomien stigende, mens bekymringen for konsekvensene av spredningen av Covid-19 er synkende.

Krever drastiske grep

Men en som fortsatt er sterkt bekymret er OUS-lege og forsker Gunhild Alvik Nyborg.

Hun pekte i Debatten tirsdag på at det i Kina viser at det er mulig å stoppe viruset, som hun sier er mye mer skadelig enn man tror. Nyborgs standpunkt er at man må ta mer drastiske grep, slik at alt annet enn helt nødvendig menneskelig kontakt reduseres til et minimum, altså et portforbud.

Samtidig anslår hun at så mange som 150.000 nordmenn kan dø av viruset.

Omstridte

Påstandene til Nyborg er sjokkerende og omstridte. Det er likevel en del av samfunnsoppgaven til en rikskringkaster å slippe til nettopp slike stemmer, som taler konsensus midt imot.

Jeg har ikke kompetanse til å vurdere Nyborgs påstander. Det har heller ikke den store majoritet av den norske befolkningen.

Men i etterkant har flere leger kritisert fremstillingen og det har blitt påpekt fra blant annet debatt-deltaker Preben Aavitsland fra Folkehelseinstituttets, som fikk fem minutter til å svare på kritikken av myndighetene.

Dette er nok også en riktig kritikk. Legen fikk i liten grad kritiske spørsmål, i liten grad kritikk og kunne fremføre sitt skremmende budskap nærmest uimotsagt i 40 minutter, uten noen særlig grad av motforestillinger. Her kunne Debatten ha vært lagt opp annerledes og i større grad som en normal debatt.

Men det betyr ikke at vi ikke skal lytte til de som sier myndighetene midt i mot. Og hva om hun faktisk har rett?