Al-Qaidas seniorledelse har gitt ut en ny offentlig uttalelse som berømmer Talibans «store seier over Amerika og dets allierte i Afghanistan».

Ifølge Thomas Jocelyn, seniorforsker på tenketanken Foundation for the Defense of Democracies, indikerer Al-Qaida-uttalelsen at Taliban ikke kommer til å bryte med terrororganisasjonen etter USAs tilbaketrekning fra Afghanistan.

USAs utenriksminister, Mike Pompeo, hevder at Taliban gikk med på å «bryte» med al-Qaida som en del av fredsavtalen med amerikanerne. Han påstår at den afghanske gruppen lovte å hjelpe amerikanerne med å «fjerne» organisasjonen fra Afghanistan, men teksten i den endelige skriftlige utgaven av dokumentet krever derimot ikke det.

Avtalen stipulerer at Taliban er forpliktet til å forhindre at al-Qaida og andre terrorgrupper bruker afghansk jord til å plotte angrep mot USA og landets allierte – et løfte islamistene har gitt lenge, men ikke klart å holde. Talibans politiske delegasjon gikk også med på å forhindre at terrorister som truer USA opererer i Afghanistan, men vilkårene for bestemmelsene er vage, og det finnes ikke noen håndhevelsesmekanismer.

Gruppen fortsetter å referere til Haibatullah Akhunzada, Talibans øverste leder, som «De troendes emir» – en ærefull tittel som innebærer at Akhunzada en dag vil kunne regjere som en kalif for alle muslimer. Ayman al-Zawahiri, al-Qaidas øverste sjef, har også sverget sin egen personlige troskap til Akhunzada, som så langt ikke har distansert seg fra al-Qaida-lederen.

Al-Qaida ber videre i uttalelsen alle afghanere og mujahedin om å styrke Talibans islamske emirat i Afghanistan – et totalitært regime som jihadistene har kjempet for å gjenreise helt siden de ble fjernet fra makten, som følge av den amerikansk-ledete invasjonen av Afghanistan i 2001.

Mulla Omars løfte

I uttalelsen minner al-Qaida leserne på tidligere Taliban-leder Mulla Omars trassighet i møtet med det amerikanske militære presset mot Taliban på slutten av 2001: «Allah har oppfylt løftet til emiren av de troende, mulla Muhammad Omar.» Omar sa den gangen at «Allah har lovet oss seier, og Bush har lovet oss nederlag. Verden vil se hvilke av disse løftene som vil bli oppfylt.»

Al-Qaida-uttalelsen fortsetter med å takke Allah for å ha vist «hele verden» Talibans «historiske seier». Amerikanerne ble tvunget til å «trekke tilbake okkupasjonsstyrkene» ut av Afghanistan og «akseptere kravene» fra mujahedin i Det islamske emiratet i Afghanistan, ved å signere en avtale om å «avslutte okkupasjonen og trekke ut alle okkupasjonsstyrker».

Al-Qaidas seniorledelse sender også «gratulasjoner» til den nåværende Taliban-lederen – «Emiren av de troende» – mulla Haibatullah Akhundzada, samt alle hans «brødre blant mujahedin» i det islamske emiratet. Terrorgruppen utvider også gratulasjonen til det afghanske folket og hele den «seirende» ummah (den muslimske nasjonen).

I uttalelsen heter det at USA og landets allierte har blitt beseiret av mujahedin i et «ydmykende nederlag». Al-Qaida skryter av at amerikanerne ble beseiret av et «lite antall sterkt troende» – i en kamp som strakk seg over tre forskjellige presidentadministrasjoner – på tross av amerikanernes militære overleghet.

Oppfordringer

I erklæringen ber Ayman al-Zawahiri og andre al-Qaidas ledere alle lærde, velstående givere og andre «om å støtte det islamske emiratet» i sitt guddommelige oppdrag for å etablere en «islamsk nasjon styrt av Allahs edle sharia-lover» i Afghanistan.

Al-Qaida anbefaler videre at «muslimske brødre andre steder bør etterligne det islamske emiratet og det afghanske folket,» fordi «det ikke er noen vei til frigjøring» fra utenlandsk tyranni og undertrykkelse, bortsett fra gjennom «edel sharia fra Allah» og lydighet mot ham. Al-Qaida ber muslimer «forene seg rundt ordet monoteisme», mens de fører en «sann jihad (hellig krig) for Allah».

Al-Qaida retter seg også direkte til det «ærefulle folket i Afghanistan», og råder alle til å forene seg under «ordet monoteisme» og de «kloke lederne i det islamske emiratet». Sammen skal folket opprette et «rettferdig islamsk regime» som styres i henhold til islamske lover for å unngå «intern splittelse». Folket bør vie all sin innsats for å «bygge og utvikle det muslimske landet Afghanistan», som «har blitt krenket» etter flere tiår med krig.

Al-Qaidas seniorledelse henvender seg også generelt til alle «mujahedin i det stolte Afghanistan», og sier at de er etisk bundet til å respektere tilbaketrekningsavtalen med USA, ettersom bare «korsfarere og deres agenter» har for vane å bryte avtaler. Mujahedin oppfordres likevel til å være «forsiktige» og «holde på» våpnene sine, fordi de «vantro» er ute etter å angripe dem.

Avslutningsvis oppfordrer al-Qaida muslimer om å «delta i treningsleirene under ledelse av det islamske emiratet», og lære av «religionens folk» uansett hvor de er å finne. Uttalelsen avsluttes med en bønn om at Allah skal «veilede alle våre folk» i Afghanistan, Palestina, det islamske Maghrib, Øst-Afrika, Levanten og alle de muslimske landene andre steder.

Thomas Jocelyn konkluderer med at al-Qaidas oppfordring om å overholde fredsavtalen mellom USA og Taliban åpenbart går mot ideen om at Taliban kommer til å fjerne al-Qaida fra Afghanistan etter en full amerikansk tilbaketrekning, som utenriksminister Pompeo hevder.