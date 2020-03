annonse

Gjør det gratis for sykehus å annonsere stillinger: – Vi ønsker å hjelpe sykehusene med å bemanne opp på en effektiv og oversiktlig måte, og få opp tempo i en prosess hvor tid er en kritisk faktor, sier Christopher Ringvold, produktdirektør for FINN jobb.

FINN har bestemt at fra og med 18.03.2020 og i 3 måneder fremover vil det være gratis for alle de offentlige sykehusene i Norge, samt stiftelsene med sykehusdrift under Sykehusinnkjøp, å legge ut stillingsannonser på FINN jobb.

– Dette er et tiltak som kun vil gjelde for sykehusene og sykehusstiftelsene i denne perioden, ifølge Christopher Ringvold, produktdirektør på FINN jobb.

FINN er med på dugnad

Håpet er at det vil gjøre det enklere for norske sykehus å få løst det akutte behovet for ekstra bemanning i forbindelse med koronaviruset.

– FINN ønsker å være med på dugnaden inn mot sykehusene, som er i en meget presset situasjon akkurat nå. Med dette tiltaket håper vi at vi kan hjelpe sykehusene med å bemanne opp på en effektiv og oversiktlig måte, og få opp tempo i en prosess hvor tid har alt å si, sier Ringvold.

Grunnen til at FINN har bestemt at det er sykehusene som skal få gratis jobbannonsering, er at sykehusene er de institusjonene som vil behandle de aller mest kritiske pasientgruppene i landet fremover, og som også vil oppleve aller størst belastning.

Dette er et akutt tiltak fra vår side og gjelder kun for sykehusene, forklarer Ringvold:

– Per nå utlyses helsestillinger fra sykehusene fragmentert i flere ulike kanaler. Ved å samle disse annonsene på ett sted håper vi også at FINN kan bidra til at totalbehovet enklere dekkes. Tanken er at det også vil gjøre det enklere for personer som har kompetansen sykehusene trenger å finne aktuelle annonser og ta kontakt med riktig sykehus.