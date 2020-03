annonse

Kina utviser amerikanske journalister fra The New York Times, The Washington Post og The Wall Street Journal.

Myndighetene i Beijing sier at beslutningen er et svar på at president Donald Trumps administrasjon nylig begrenset antallet kinesiske journalister som får jobbe i USA.

Journalistene i de tre storavisene får fire dager på seg til å melde seg for kinesisk UD og returnere arbeidstillatelsen innen ti dager.

– De vil ikke få tillatelse til å jobbe som journalister i Folkerepublikken Kina, inkludert Hongkong og Macao, heter det i en kunngjøring.

Myndighetene i Beijing har også beordret amerikanske medier i landet til å komme med en detaljert oversikt over ansatte, finansiering, operasjoner og eiendom de måtte ha i Kina, slik amerikanske myndigheter krever at kinesiske medier gjør.

– Dette er bare rett og rimelig, heter det fra Beijing.

USAs utenriksminister Mike Pompeo mener at det er galt å sammenligne USAs behandling av statlige kinesiske medier og beklager Kinas beslutning om å kaste ut de amerikanske journalistene.

– Dette er uheldig, jeg håper at de revurderer det, sier han.