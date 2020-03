annonse

Forskerne vet foreløpig ikke om man blir immun når man først har blitt smittet med koronaviruset, og i så fall hvor lenge kroppens forsvarsverk varer.

– Det vet man ikke så mye om ennå, for det har ikke gått nok tid til at man kan studere det ordentlig, opplyser Gunnveig Grødeland.

Hun er seniorforsker ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo og ekspert på immunsystemer, virus og vaksineutvikling.

Vanligvis blir man immun når man har hatt en virusinfeksjon, men det er flere virus hvor du ikke får en livslang immunitet, påpeker Grødeland.

Smittet på nytt?

Fra Kina og Japan har det vært meldt om tilfeller der folk tilsynelatende er blitt syke eller smittet av viruset på nytt etter først å ha vært friskmeldt. Nettstedet Forbes gjennomgår noen slike tilfeller som er meldt i kinesiske og japanske medier.

Dersom det viser seg at noen, eller mange, av dem som har vært smittet ikke er beskyttet mot å få viruset på nytt, vil det skape problemer for kampen mot sykdommen. Det vil kunne slå beina under en strategi om såkalt flokkimmunitet, at en stor andel av befolkningen er immune, og at viruset dermed ikke har nok «vertskap» til å spre seg videre til resten.

Grødeland har også hørt «rykter» om at folk er blitt smittet to ganger, men sier hun ikke har klart å finne rapporter som verken bekrefter eller avkrefter fenomenet.

– Men hvis det er sånn at du bare i løpet av noen uker kan bli smittet to ganger av det samme viruset, så synes jeg det høres ganske utrolig ut, tilføyer hun.

Mutere

Når man blir smittet av virus, vil immunforsvaret mobilisere. Og vanligvis vil dette forsvarsverket «kjenne igjen» viruset dersom det kommer samme vei igjen. Det er imidlertid forskjell på hvor lenge immuniteten varer.

– Ved vanlig influensa får du dannet antistoffer som i prinsippet er livslangt for akkurat det viruset. Men problemet er at det muterer, og når du møter influensaviruset om et år eller to, har det endret seg så mye at immunforsvaret ikke klarer å gjenkjenne det, sier Grødeland.

Hun har ikke så stor tro på at man kan bli smittet to ganger i løpet av noen uker med viruset med det offisielle navnet SARS-CoV-2.

– Koronaviruset ser foreløpig ut til å være såpass likt at immunsystemet vil gjenkjenne viruset, mener hun.

To typer virus

Grødeland opplyser imidlertid at det ser ut til å sirkulere to hovedtyper av det fryktede koronaviruset. Hvorvidt det kan gjøre folk syke to ganger etter hverandre, eller om de to variantene gir forskjellige symptomer, er ennå ikke kjent.

Flere legemiddelselskaper jobber med å forsøke å utvikle vaksiner mot koronaviruset som nå herjer verden over. Og vaksiner vil gi bedre beskyttelse enn den man får ved naturlig smitte, forteller Grødeland.

– Vi vet i hvert fall at to selskaper har startet utprøving på mennesker. Det er satt i gang kjemperaskt. De neste ukene vil fortelle oss veldig mye mer om dannelse av immunresponser og hvor sikre og gode disse vaksinene er, sier hun.