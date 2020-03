annonse

Desperate situasjoner krever desperate handlinger, og de tiltakene som politikerne, sentralbankene og det private bankvesen iverksetter for å forsøke å «holde hjulene i gang» er nettopp det.

Når regjeringen vedtar «krisepakker», i første omgang 100 milliarder i såkalt «frisk likviditet» til norske bedrifter er det viktig å forstå hvor disse midlene kommer fra.

Enten kommer milliardene fra Pensjonsfondet Utland (Oljefondet) eller, og mest sannsynlig, blir «pengene» skapt av sentralbanken ved «trykking», dvs. et tastetrykk på en PC hos en ansatt i Norges Bank, altså en gjeldsforpliktelse som må tilbakebetales med renter av deg og meg, våre barn og barnebarn.

Plyndring av folkets penger

Av den grunn er det svært viktig å forsikre at krisepakker ikke benyttes som politisk verktøy, dvs. «stemmesanking», f.eks. ved å «holde liv» i selskaper som ikke er levedyktige. Det er dette den franske økonomiske filosofen Fredric Bastiat kalte for plyndring av en gruppe på bekostning av en annen gruppe. Bastiat definerte tre alternativer til «plyndring» i et samfunn:

Mindretallet plyndrer flertallet Alle plyndrer hverandre Ingen plyndrer noen

Det moderne sosialdemokrati (et annet ord for sosialisme), som i Norge, har valgt alternativ 2, og den utfordring regjeringen og stortinget nå har i forbindelse med økonomiske krisetiltak kan best beskrives slik, med Bastiats egne ord:

«When plunder becomes a way of life for a group of men living together in society, they create for themselves, in the course of time, a (legal) system that authorizes it and a moral code that glorifies it»

Dette innebærer at markedet – ikke politikerne – er best egnet til å bestemme hvilke selskaper som er levedyktige. Flyselskapet Norwegian er et godt eksempel på «en plyndring» som ikke bør finne sted. Norwegian har skyhøy gjeld, går med store underskudd og vil ikke overleve uten krisehjelp. Samfunnet som helhet, og spesielt de som flyr med Norwegian, er best tjent med at selskapet slås konkurs. Flyene til Norwegian – dvs. tilbudet – blir ikke borte på grunn av konkursen, og nye eiere vil kunne tilby samfunnet, dvs. flypassasjerene billigere reiser som en følge av redusert bruk av samfunnets begrensede ressurser; arbeid og kapital.

En konkurs i Norwegian er dårlig nyheter for aksjonærene og långiverne – som representerer risikokapitalen i selskapet – men gode nyheter for samfunnet/flypassasjerene. Konkursen er i tillegg bra for de ansatte i Norwegian fordi «Nye Norwegian» blir en langt tryggere arbeidsplass. Det er således ingen grunn til at staten «plyndrer folkets midler» for å redde selskaper som Norwegian.

Bruk av produktiv kapital

Som med all bruk av folkets/skattebetalernes midler gjelder følgende økonomisk absolutte forutsetning:

Hvis, i korthet, Norwegian er viktigere for ALLE skattebetalerne (kollektivt) enn for formål skattebetalerne ellers ville brukt pengene på individuelt, om pengene ikke var bort-beskattet, da burde Norwegian reddes fra konkurs.

Krisepakken på 900 millioner kroner til kulturliv og idrett er et skoleeksempel på et brudd på ovennevnte forutsetning med det resultat at netto skatteytere påføres et direkte tap 900 millioner, til stor skade for samfunnsøkonomien.

Denne økonomiske forutsetning, som understøttes av økonomisk teori og empiri i forhold til et samfunns bruk av begrensede ressurser, bør følges strengt i nåværende krisesituasjon. Det er ekstremt viktig å beskytte den enkelte borger fra vilkårlig bruk av samfunnets innsatsfaktorer, dvs. arbeid og kapital. Greier ikke regjering og storting dette, vil samfunnsøkonomien gå fra vondt til verre veldig fort. Det er ikke uten grunn at Bastiat betegnet staten som «den store fiksjon gjennom hvilken alle streber etter et levebrød på bekostning av alle andre».

En vesentlig del av krisepakken gis i form av statsgarantier, slik at bankene kan låne ut mer penger, i første omgang 50 milliarder. Ved «første øyekast» kan dette se ut som en god idé fordi bankene presumptivt er bedre skikket til å vurdere risikoen forbundet ved den enkelte lånekunde. Problemet er at store deler av verdens bankvesen sliter enda mer enn «Norwegian». De fleste banker er insolvente, godt eksemplifisert av at både den amerikanske sentralbanken (FED) og den Europeiske sentralbanken (ECB) daglig gjennomfører enorme tilførsler av «nytrykte penger» for å holde liv i verdens bank- og finansvesen.

Også dette dreier seg om «plyndring» ved bruk av sentralbankenes «gjeldstrykking» og som alltid er det nåværende og fremtidige netto skatteytere som plyndres for å redde bankene.

Nordeas sjef i Norge gikk nylig ut og ba om «kriselikviditet», og det samme problemet gjelder for DnB og de andre norske bankene som nylig fikk utvidet sine kredittlinjer hos Norges Bank. Hvor smart er det å la selskaper, i dette tilfelle våre største, konkurstruede, banker, ivareta våre, folkets penger, når de beviselig har «drevet sin egen butikk» like dårlig som flyselskapet Norwegian? Hvor smart er det å la bankene fortsette å plyndre oss, med politikernes velsignelse?

Kollaps uunngåelig

Ovennevnte forutsetninger for samfunnsmessig bruk av folkets/skattebetalernes penger i forbindelse med krisepakken er antakelig, og uansett, en bortkastet øvelse. «Elefanten i rommet» er gjeld: en total gjeldsbyrde for verdens skattebetalere som våre folkevalgte, sentralbankene og verdens privateide bank- og finansinstitusjoner har tillat å vokse fra USD 105 000 milliarder (2008) til svimlende USD 260 000 milliarder i 2020.

Når de desperate forsøkene på å dytte enda mer gjeld inn i systemet, slik FED og ECB er de beste eksemplene på, mislykkes, vil domino-brikkene som følge av «bråstoppen» i verdenshandelen begynne å falle. Det er dette vi nå ser, men som vi, i vår menneskelighet, nekter å akseptere.

1929 = 2020

I februar 1929 dro sjefen for Bank of England (BOE) Montagu Norman i hemmelighet til USA for å snakke med sjefen for den amerikanske sentralbanken (FED) Maurice Strong. Han møtte også Andrew Mellon, finansminister i det amerikanske finansdepartementet.

Diskusjonen dreide seg om boblene i finansmarkedet, forårsaket av Strong og Normans plan to år tidligere, og den amerikanske og europeiske sentralbankers standpunkt om at boblene i finansmarkedene og eiendomsmarkedene ville sprekke raskt. Det var på tide å «trå tilbake», dvs. avslutte manipulasjonen av penge og rentemarkedet og la «naturen gå sin gang»; renske ut alle spekulanter og bringe markedene tilbake til den virkelig verden. Slik den velrennomerte økonomen John Kenneth Galbraith uttalte det:

«How much better, as seen from the Federal Reserve, to let nature take its course and thus allow nature to take the blame.»

Finansminister Mellons synspunkter var enda tydeligere (beskrevet av Herbert Hoover):

«Mr. Mellon had only one formula: «Liquidate labor, liquidate stocks, liquidate the farmers, liquidate real estate.» He insisted that, when the people get an inflation brainstorm, the only way to get it out of their blood is to let it collapse. He held that even a panic was not a bad thing. He said: «It will purge the rottenness out of the system. High cost of living and high living will come down. People will work harder, live a moral life. Values will be adjusted, and enterprising people will pick up the wrecks from less competent people.»

Med andre ord: Ikke fortell folket sannheten om hvorfor krasjet skjer og hvem som er ansvarlig. Det var viktig å overbevise folket om at økonomisk kollaps var nødvendig, nærmest en uunngåelig naturkatastrofe.

Corona viruset er i så henseende «den perfekte unnskyldning» for å la «naturen gå sin gang» og med det dekke over det gedigne «falskmyntneriet» som våre politikere, sentralbanker og bank- og finansvesen har fått lov å holde på med siste 20-30 år; med sikkerhet i «folkets penger» som skal inndrives med tvang fra nåværende og fremtidige skatteytere.

Sir Montagu Norman beskrev det slik til en medpassasjer da han ble gjenkjent på vei tilbake over Atlanteren til London:

«In the next few months there is going to be a shake-out. But don’t worry it want last long.»

«Den store depresjonen» varte i 16 år (1929-1945). Boblene i verdensøkonomien den gang var «blåbær» mot boblene i dag. Det vi er vitne til i hver eneste nyhetsoppdatering og hvert eneste tiltak (av begrensende bevegelsesfrihet) er de økonomiske og samfunnsmessige «dominobrikkene» som langsomt med sikkert» kollapser «rett foran øynene våre». Som med Coronaviruset er vi forbi punktet hvor vi kan stoppe verdensøkonomien fra å kollapse, men vi kan kanskje bremse kollapsen, «flate ut kurven», for å kunne hevde at vi håndterte en umulig situasjon best mulig.

Regningen havner uansett hos folket; nåværende og fremtidige netto skatteytere, dvs. våre ufødte barn og barnebarn.

De mest produktive, minst innflytelsesrike og uskyldige har alltid opp gjennom historien måttet «plukke opp regningen» for politikernes, sentralbankenes og det private bank- og finansvesenets årelange skjødesløse håndtering av samfunnets begrensede ressurser; arbeide og kapital.

Husk på det når vår statsminister, finansminister og resten av regjering/storting «glorifiserer plyndringen» av folket med å fortelle oss hvor flinke de har vært til å redde oss fra den sikre undergang.

Med våre penger vel og vite.