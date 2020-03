annonse

Den somaliske kvinnen har oppholdt seg ulovlig i Norge en årrekke, og hun har gitt klart uttrykk for at hun ikke aksepterer å bli sendt tilbake til sitt opprinnelsesland.

I januar 2020 ble hun pågrepet av Politiets utlendingsenhet (PU) på Gardermoen i forbindelse med en retur fra Sverige grunnet Dublinregelverket. I Sverige hadde hun forsøkt å reise til Storbritannia ved å legitimere seg med et «look alike» pass. Det vil si at kvinnen benyttet et ekte pass hvor passinnehaveren lignet på henne selv. Kvinnen er i første omgang internert på Politiets utlendingsinternat til og med 8 april 2020.

Personell fra PU har vært i dialog med somaliske myndigheter, og det er klare holdepunkter for at kvinnen kommer fra Mogadishu i Somalia. Den endelige identiteten med tanke på utferdigelse av reisedokumenter er fortsatt ikke helt klarlagt. Den somaliske kvinnen vil selv ikke samarbeide med politiet om å avdekke sin riktige identitet.

Anmeldte voldtekt og mishandling – vernet mot retur?

Etter at kvinnen ble pågrepet og internert i påvente av uttransport til Somalia, har hun nå anmeldt voldtekt og mishandling. Disse overgrepene skal ifølge den somaliske kvinnen ha skjedd i 2015. På grunn av denne anmeldelsen, hevder kvinnen at hun risikerer å bli drept ved «steining» dersom hun nå blir sendt tilbake til sitt hjemland.

På bakgrunn av denne anmeldelsen, er politiet tvunget til å foreta avhør og eventuelle andre etterforskningsskritt for å bekrefte eller avkrefte hva som egentlig ligger bak disse alvorlige anklagene. Deretter vil Utlendingsnemnda (UNE) ta stilling til om den somaliske kvinnen nå har et absolutt vern mot retur etter utlendingsloven § 73. Dette på bakgrunn av opplysningene om at hun vil bli forfulgt og «steinet» ved ankomst hjemlandet.

