Frps nestleder Sylvi Listhaug skriver til NTB at hun håper krisepakken på 900 millioner kroner kan hjelpe lag og organisasjoner til å komme gjennom koronakrisen.

– Vi står midt i en krise som rammer alle samfunnsområder, også idretten og frivilligheten. Når myndighetene pålegger at idretts- og frivillighetsarrangementer avlyses, mener Frp at myndighetene også har et ansvar for å kompensere for noe av dette tapet, skriver Listhaug i en epost til NTB.

Ordningen er ment å kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset.

Listhaug påpeker at det er viktig at kulturelle institusjoner skal kunne klare å bestå, til tross for koronakrisen Norge står oppi nå.

– Jeg håper ordningen bidrar til at idretten, lag og organisasjoner kommer igjennom denne krisen. Det er også viktig å legge til rette for at folkekjære kulturelle institusjoner skal kunne bestå, tross tomme lokaler og avlysninger, skriver hun.

I første omgang skal ordningen kompensere for arrangementer som skulle blitt avholdt mellom 5. mars og ut april.

– Kompensasjonsordningen har en foreløpig tidsbegrensing, men vi vil selvsagt følge utviklingen nøye og forlenge om nødvendig, skriver Listhaug videre.

