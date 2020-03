annonse

annonse

Spania ber Kina om hjelp med medisinsk utstyr til å bekjempe koronaviruset.

Statsminister Pedro Sánchez sa tirsdag at han ba om hjelpen for en uke siden, og at han snakket med president Xi Jinping om saken tirsdag.

En talsmann for Kinas ambassade i Madrid sier at landet allerede er i gang med å pakke en last med tester, ansiktsmasker og beskyttelsesbriller til Spania. De vurderer også å sende leger.

annonse

I forrige uke kom den første lasten med medisinsk utstyr og personell til Italia.

Spania har registrert 11.308 smittetilfeller og over 500 dødstall. Epidemien vokser raskt i omfang, og myndighetene har stengt landet ned for å bremse spredningen.