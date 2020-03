annonse

Trump-administrasjonen vurderer en plan å avvise alle som kommer ulovlig over grensa fra Mexico på grunn av koronaviruset.

Forslaget minner om uttalelsene til president Donald Trump i 2018 om at alle som krysset grensa ulovlig, ville bli nektet asyl. Det forslaget er avvist av domstolene.

Den nye planen vil innebære at alle som krysser grensa ulovlig, ikke bare asylsøkere, blir avvist. Det hvite hus sier at presidenten har myndighet under pandemilovgivningen til å sette en slik plan ut i livet.

De sier en slik plan er under vurdering også fordi Mexico ikke har iverksatt nok tiltak for å bremse spredningen av viruset. President Andrés Manuel López Obrador ba først tirsdag mexicanerne holde seg unna store arrangementer med mange mennesker.

Borgerrettighetsgrupper fordømmer planen og sier beslutninger om pandemien må tas av helsemyndighetene, og ikke være et utslag av Trumps forsøk på å stenge grensa for asylsøkere.

60.000 asylsøkere er siden januar i fjor sendt tilbake til Mexico for å vente der på å bli innkalt til intervju med amerikanske myndigheter.

Siden november har myndighetene også avvist asylsøknadene til hundrevis av salvadoranere og honduranere og fløyet dem til Guatemala.

Tirsdag kunngjorde imidlertid Guatemala at de på grunn av koronaviruset ikke lenger vil ta imot migranter som blir deportert fra USA i henhold til en avtale inngått i fjor.

Avtalen innebærer at Guatemala anses som et trygt tredjeland, og at alle har reist gjennom Guatemala på vei til USA, ikke kan søke asyl i USA og derfor blir returnert til Guatemala.