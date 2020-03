annonse

annonse

Stortinget er nå enige om en omskrevet kriselov, som ble presentert lørdag ettermiddag. Frp er godt fornøyde med endringene i regjeringens forslag.

Regjeringen la denne uken frem et lovforslag som skal gi regjeringen videre rammer til raskt å sette inn nødvendige tiltak i forbindelse med håndtering av den stadig økende koronaforekomsten i landet. Stortingets komité for behandling av saker knyttet til koronapandemien har i dag enstemmig lagt frem sin innstilling, hvor de går inn for å gi regjeringen svært begrensede rammer.

Fremskrittspartiet opplyser i en pressemelding oversendt Resett, at de er godt fornøyde med innstramningene, og at loven nå er blitt kraftig begrenset.

annonse

– Frp er fornøyde med at loven som nå vedtas er betydelig strammere enn regjeringens opprinnelige forslag. Vi gir regjeringen utvidede fullmakter som er svært begrensede. For oss har det vært viktig at loven skal være kortvarig, avgrenset og ivareta mindretallsrettighetene. Fullmaktsloven vil kun gjelde i én måned, som er en svært viktig innstramming sammenlignet med regjeringens forslag som skulle vare ut året, sier Frp-leder Siv Jensen.

Les også: Frp-topper flørter med Sp – men møter en kald skulder

Sunn skepsis

Jensen fremholder at det har vært en naturlig sunn skepsis i Frp mot en slik lov.

annonse

– For oss var det nødvendig at loven kun skal gjelde områder som er definert på forhånd, slik at Stortinget i praksis bestemmer hvilke lover regjeringen får fullmakt til å gjøre endringer i. Hovedregelen vil fortsatt være at forslag fra regjeringen skal følge ordinær lovbehandling i Stortinget så lenge tiden tillater det, sier partilederen.

Handlekraft

Mange bedrifter og enkeltpersoner er nå i en svært vanskelig og usikker økonomisk situasjon. For Frp var det viktig at regjeringen fikk handlekraft til å sette in tiltak raskt, fremholder Jensen.

– For eksempel er det viktig for oss å sikre at de som nå venter på dagpenger faktisk får utbetalt det allerede neste uke. Mange står nå i en svært vanskelig økonomisk situasjon og da må ikke lovverket stå i veien for at de får ytelsene de har krav på.

Mindretallsrettigheter

annonse

Det var aldri aktuelt for Frp å gi en generell fullmakt til regjeringen. Partiet har også vært opptatt av å ivareta mindretallsrettighetene i Stortinget, og at Stortinget raskt blir orientert når regjeringen benytter seg av fullmakten. Regjeringen skal skriftlig orientere Stortinget om endringer de gjør og disse skal tidligst tre i kraft dagen etter, melder Siv Jensen.

– En viktig oppstramming for Frp er at et mindretall i Stortinget har mulighet til å kreve at tiltakene regjeringen setter inn skal opphøre. Dersom 1/3 av Stortinget krever det skal tiltaket opphøre umiddelbart. Dette er en svært viktig sikkerhetsmargin som ivaretar demokratiet vårt i krisen landet står i.