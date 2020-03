annonse

Enkelte i kommentarfeltene er rasende på Erna Solberg etter kronekollapsen, og kaller henne «Norges svakeste statsminister noensinne».

I desember 2013, da Erna Solberg akkurat hadde blitt innsatt som landets nye statsminister, kostet dollaren 6 norske kroner.

Siden den gang har kronen falt i verdi. Denne uken kollapsen kronen fullstendig, og en amerikansk dollar koster i skrivende stund over 11 kroner.

Dette har ført til krise for mange bedrifter i Norge. Mange er avhengig av en stabil krone ettersom de importerer varer fra utlandet. Også norske forbrukere vil merke kronefallet. Butikk-kjeden Coop varlset fredag at de vil øke prisene på sine varer.

Også andre bedrifter har meldt at de vil øke prisene.

Grunnen til at den norske kronen har sunket i verdi er coronakrisen og lav oljeetterspørsel. Men også partiet MDG får mye av skylden. De har presset gjennom flere «klimatiltak» som regjeringen har stilt seg bak, og som har ført til at færre ønsker å investere i kronen.

Sliter

Kroneraset har gjort flere samfunnstopper rasende. Øystein Stray Spetalen uttalte denne uken at Erna Solberg er skyld i at kronen nå har kollapset.

– Nå får vanlige nordmenn se hva Erna Solbergs politikk har ført til. De som skaper industri og eksport har blitt sittende med uforholdsmessig høyt skattetrykk og risiko, mens de som spekulerer i for eksempel eiendom slipper unna. Det er en direkte katastrofal politikk for vanlige nordmenn, sa han i et intervju med E24.

Norges Bank uttalte etter kronekollapsen at de vil gjøre alt for å stabilisere den til et normalt nivå.

E24 meldte fredag at nordmenn sliter voldsomt på grunn av den svake kronen.

«Den svake kronen gir også en kraftig smell for selskaper eller husholdninger med lån i andre valutaer. De som har lån i euro og dollar opplever i disse dager at lånene på kort tid har blitt mer enn 20 prosent dyrere», skrev avisen.

Haster

I kommentarfeltet får statsminister Erna Solberg skylden og blir kalt «Norges svakeste statsminister noensinne».

– Fra Erna ble statsminister har vi tapt kjøpekraft jevnt og trutt uten at media eller SSB har oppdatert oss på det. Når media spiller sammen med politikerne , da har vi ingen vakthund lenger. Selv om det har skjedd brå endringer siden viruset brøyt ut, så har altså krona svekket seg masse før den tid siden Erna tok over som statsminister. Min påstand er at Erna er det svakeste og dårligste statsminister Norge noen gang har hatt, skriver en person.

– Det haster med å få kronekursen opp. Daglig løper det fakturaer ut fra bedrifter i EUR og USD som gjør at likviditeten raskere blir spist opp når alt er stengt. En annen side er at man ikke kan kjøpe varer fra utlandet når NOK er så lav, og likviditeten er under press. Det fører til at bedriftene ikke vil handle inn noe og dermed vil gå tom for en rekke varer fremover, skriver en annen.