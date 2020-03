annonse

IOC-sjef Thomas Bach sier at det blir tatt en OL-avgjørelse innen fire uker og legger til at det kan bli aktuelt å utsette lekene.

Den internasjonale olympiske komité er under press siden flere og flere tar til ordet for at det ikke kan arrangeres noe OL i sommer slik situasjonen med en

Så sent som lørdag ytret Bach at han fortsatt vil at OL skal gå som planlagt. Det uttalte han i et tysk radiointervju.

– En kansellering ville ødelagt den olympiske drømmen til 11.000 idrettsfolk fra 206 nasjoner. Kansellering ville vært den minst rettferdige løsningen, sa Bach i intervjuet.

IOC-toppen mener at det vil være altfor komplisert å utsette et OL og at det ikke kan sammenlignes med å utsette for eksempel en fotballkamp.

Søndag var tonen en annen. Da var ikke tyskeren Bach, den tidligere olympiske mesteren i fekting fra 1976, like bastant på at lekene kan gå som planlagt i tidsrommet 24. juli til 9. august.

Løsning

I en pressemelding heter det at datoene for lekene kunne bli endret. Bach poengterte at avlysning ikke var et tema. Den endelige beslutningen skal tas sammen med de japanske arrangørene. Det som spiller inn vil være situasjonen i Japan og hvordan koronaviruset vil utvikle seg.

– IOC vil være en del av den løsningen. Det viktigste er å beskytte våre utøvere, prioritere helsen og hjelpe til med å stanse spredningen av viruset, heter det i pressemeldingen.

Back sier at han ønsker at IOC kan oppfylle det som mange utøvere, nasjonale olympiske komiteer og forbund fra fem verdensdeler håper på, at den olympiske ilden skal være lyset i enden av den mørke tunnelen som alle er på vei igjennom.

Til etterretning

I likhet med Det internasjonale friidrettsforbundet (WA) og Den internasjonale paralympiske komité (IPL) tar Norges Idrettsforbund IOCs beslutning til etterretning.

– Vi sendte et brev til IOC president Thomas Bach før helgen hvor vi uttrykte vår sterke bekymring vedrørende koranasituasjonen og at denne måtte være under global kontroll før lekene kan gjennomføres. Vi registrerer gjennom helgen at andre olympiske komiteer og flere amerikanske forbund har uttrykt tilsvarende bekymringer som oss. Slik situasjonen er nå ser det mørkt ut med tanke på å gjennomføre OL/PL i Tokyo i sommer som planlagt, heter det fra idrettspresident Berit Kjøll i en pressemelding.

NIF vil følge den videre utviklingen de nærmeste ukene nøye og har i den sammenheng bedt IOC om innsikt i de viktigste milepælene som leder frem til den endelige beslutningen om OL/PL i Tokyo skal gjennomføres som planlagt eller utsettes.

– Nå har vi fått en konkret dato å forholde oss til og det er viktig, ikke minst for våre utøvere som forsøker etter beste evne å forberede seg til et mesterskap under de mildt sagt uoversiktlige, krevende og rådende forhold. Det er på langt nær optimalt, sier Kjøll i pressemeldingen.