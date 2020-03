annonse

annonse

Statsminister Giuseppe Conte beordrer at all aktivitet som ikke er nødvendig, av kritisk betydning eller uunnværlig for nødvendige goder i Italia skal stenge.

Beskjeden kom lørdag i et siste innstrammingstiltak for å demme opp for koronavirusutbruddet som knyttes til 4.825 dødsfall i Italia.

– Beslutningen som er tatt av regjeringen, innebærer å innstille all produktiv aktivitet i hele landet som ikke er strengt nødvendig, av kritisk betydning eller uunnværlig for å sikre oss viktige varer og tjenester, sa statsminister Conte i en TV-tale.

annonse

Dagligvarebutikker og apotek vil fortsatt være åpne. Hva som er «uunnværlig», er ikke videre definert.