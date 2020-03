annonse

Hytteforbudet har fått sterke reaksjoner. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo advarer mot harde fronter og reagerer på ordbruken i debatten om forbudet.

– Pust med magen, hold hodet kaldt og hjertet varmt, og gjør det som er påkrevet. Vi tror at de tiltakene myndighetene har satt til verks, vil hjelpe så vi raskere kan komme tilbake til en normalsituasjon, sier Johansen til VG.

Regjeringen forbød torsdag å overnatte på hytta hvis den ligger utenfor hjemkommunen. Normalreaksjonen for brudd på forskriften vil være bot på 15.000 kroner.

Forbudet har fått svært sterke reaksjoner. På sosiale medier rases det mot både forbudet, og mot folk som vil dra på hyttene.

– Jeg forstår redselen små kommuner har for at deres sårbare helsevesen kan knele hvis man får et stort innrykk av hyttebeboere fra andre kommer som utvikler sykdom og hindrer dem i å ta vare på befolkningen som bor i kommunen. Samtidig så forstår jeg at man reagerer på at man blir møtt med en mistenksomhet og fiendtlighet på et område som man følelsesmessig har lagt mye igjen i, sier byrådslederen.

– Vi skal være sammen etter dette og må respektere hverandre. Jeg vil mane til at man legger bort de aller sterkeste uttrykkene i den situasjonen vi er i og forstår hverandres følelser. Vi må holde polariseringen nede, sier Johansen.