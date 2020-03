annonse

De russiske romfartsstyrkene danner en spesialgruppe for å sende russisk medisinsk personell og medisinske forsyninger til Italia for å hjelpe landet med å bekjempe Covid-19.

Ifølge South Front, starter utplasseringen 22. mars, hvor Russland vil sende leger, verneutstyr og medisinsk utstyr. Totalt åtte mobile team med russiske militære leger og virologer, utstyrt aerosoldesinfeksjonmiddel, samt medisinsk utstyr, utplasseres til landet.

Avgjørelsen kom etter en telefonsamtale mellom den italienske statsministeren Giuseppe Conte og Russlands president Vladimir Putin:

«Som svar på en forespørsel fra den italienske siden, bekreftet den russiske presidenten at han var villig til å gi nødvendig hjelp omgående og skisserte de spesifikke parameterne [for hva Russland kan tilby],» heter det i en offentlig uttalelse fra Kreml.

Den russiske responsen kommer etter at Kina sendte flere masker og medisinsk personell til Italia for å hjelpe landet med å bekjempe covid-19. EU eller andre land i Europa har ikke vært i stand til å gi Italia noe nevneverdig hjelp.

Mest alvorlig siden krigen

Til og med søndag 22. februar er det allerede registrert minst 4.825 dødsfall i Italia. Dette er det høyeste tallet i verden. Av det totale antallet Covid-19-saker på 53.578, er det kun 6.072 personer som så langt har blitt friskmeldt fra sykdommen i landet.

Den italienske statsministeren Giuseppe Conte har kalt krisen den «vanskeligste i Italias etterkrigstidshistorie» og har beordret at alle ikke-essensielle virksomheter og aktiviteter skal stenges til minst 3. april.

