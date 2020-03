annonse

annonse

Den britiske regjeringen planlegger å kjøpe eierandeler i flyselskaper og andre selskaper berørt av koronaviruset, skrev Financial Times lørdag.

Den britiske regjeringen planlegger å investere milliarder av pund i selskaper, inkludert IAG-eide British Airways, i retur for aksjer som til slutt ville bli solgt tilbake til private investorer, rapporterte avisen, med henvisning til personer som er kjent med saken.

Avgjørelsen kommer etter at regjeringen ble advart om at de økonomiske støttepakkene, inkludert en 330 milliarder pund i lånegarantier, ikke vil være nok til å redde selskaper fra kollaps, melder Financial Times.

annonse

Storbritannias samferdselsminister Grant Shapps snakket sist onsdag med eiere av store flyplasser og flyselskaper om hvordan regjeringen kunne støtte industrien. Diskusjoner om en støttepakke for flyselskaper og flyplasser pågår.

Les også: SAS: Gir oss pusterom

Flere land vil redde luftfarten

Både Italia, Sverige og Danmark har sendt tydelige signaler om at de vil redde viktige luftfartselskaper.

annonse

Alitalia, som har slitt med økonomien i lengre tid, har fått sin situasjon katastrofalt forverret etter utbruddet av coronaviruset, og den italienske regjeringen har vært tydelige på at de vil bruke penger på å redde selskapet.

Den svenske og danske regjeringen har sagt de vil støtte SAS med milliarder.

Den svenske staten vil tilby den skrantende flyindustrien kredittgarantier på totalt SEK 5 milliarder, hvorav SEK 1,5 milliarder er adressert til SAS.

Dette foreslås av den svenske regjeringen og samarbeidspartiene. Samtidig forplikter Danmark seg til det samme, noe som betyr at SAS får en total statsgaranti på 3 milliarder svenske kroner.

Tanken er at forslaget vil gjøre det enklere for flyselskapene å låne penger på kapitalmarkedet når de går tom for koronakrisen. Staten garanterer banklån i perioden flyselskapene påvirkes av viruset.

annonse

Les også: Norwegian ber om samme støtte som SAS

Norsk krisepakke til luftfarten

Flere tusen ansatte i Norwegian og SAS er allerede permittert, og med virusutbruddet er de økonomiske forutsetningene for å overleve drastisk redusert.

Ifølge Nærings- og fiskeridepartementet foreslås det å etablere en statlig lånegaranti på til sammen 6 milliarder kroner. Av disse går 3 milliarder til Norwegian, 1,5 milliarder til SAS og de resterende 1,5 milliarder til Widerøe og øvrige flyselskaper.

Forøvrig skal Staten blant annet bidra med 90 prosent av garantien dersom banker, kredittinstitusjoner eller andre kommersielle motparter stiller med de resterende 10 prosent.

I kriteriene fra Nærings- og fiskeridepartementet heter det at flyselskapene må ha hatt egenkapitalandel på minst 8 prosent ved slutten av siste kvartal. Hvis ikke må finansielle kreditorer frafalle renter og utsette avdrag i tre måneder for at selskapet skal få tilgang til garantiene.