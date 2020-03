annonse

FNs generalsekretær António Guterres ber om en umiddelbar våpenhvile i alle verdens konflikter for å bekjempe en felles fiende – koronaviruset.

– Dette voldsomme viruset viser hvor tåpelig det er med krig. Det er derfor jeg i dag ber om en umiddelbar global våpenhvile i alle verdens hjørner, sier Guterres i en kort tale i FNs hovedkvarter i New York mandag.

Virussykdommen tar verken hensyn til «nasjonalitet, etnisitet, fraksjon eller tro», påpeker Guterres. De mest sårbare – kvinner og barn, folk med nedsatt funksjonsevne, de marginaliserte og de som er drevet på flukt – har høyest risiko for å bli hardt rammet av virussykdommen covid-19, ifølge Guterres.

Han viser til helsevesen som ligger i ruiner og helsepersonell som ofte er rammet i konflikter.

«Den ekte kampen»

Guterres ber innstendig alle stridende parter om å «gjøre slutt på krigens lidelser og bekjempe denne sykdommen som herjer i vår verden».

– Det begynner ved å stanse kampene overalt nå, tilføyer FNs generalsekretær.

Det er påvist over 370.000 tilfeller av koronavirus i verden, hvorav over 16.000 dødsfall. En femdel av verdens befolkning har fått beskjed om å holde seg hjemme i et forsøk på å stanse spredningen av viruset.

– Tiden er inne for å legge ned væpnede konflikter og sammen konsentrere oss om den ekte kampen for våre liv, sa Guterres.

Generalsekretæren holdt sin tale idet konflikten i Syria er inne i sitt tiende år. Den siste krigen i Jemen, ifølge FN verdens verste humanitære krise, har vart i fem år, og Libyas rivaliserende regjeringer har vært i kamp i nesten et år.

Syria og Afghanistan

På det afrikanske kontinentet er det uro fra Somalia og Sør-Sudan til Kongo. Konflikten i Øst-Ukraina er nå nesten seks år gammel, og Colombia har ennå ikke sluttet fred med den minste av geriljaene regjeringen har kjempet mot.

Ekstremistgrupper som IS og al-Qaida og deres allierte er fortsatt aktive med angrep i det sørøstlige Asia, Syria, Nigeria, Mali, Burkina Faso og mange andre land.

Syria rapporterte nylig sitt første tilfelle av viruset, og det er også registrert smitte i Kongo og Afghanistan.

Guterres nevnte ingen konkrete konflikter eller land ved navn, men han ber alle krigførende parter om å samle seg i kampen mot viruset.

Nødhjelpspakke

– Legg ned våpnene, stopp artilleriet, få slutt på luftangrepene, sa Guterres, som påpekte at dette er helt nødvendig for å kunne åpne korridorer for nødhjelp, samt gi diplomatiet en sjanse.

FN planlegger onsdag å legge fram en detaljert nødhjelpsappell på 23 milliarder kroner til blant annet flyktninger og internt fordrevne i møte med pandemien. Han har også sendt et brev til lederne i G20-landene der han ber om sterk koordinering og massiv støtte for å hindre at viruset sprer seg i utviklingsland.

Også eksperter og andre diplomater har advart om at koronaviruset kommer til å få katastrofale konsekvenser i konfliktrammede land, som ofte er fattige og har helsevesen i svært dårlig forfatning.